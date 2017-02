Casa dos Trabalhadores do Jogo de Macau quer criar rede de apoio a funcionários dos casinos

A Casa dos Trabalhadores do Jogo de Macau abriu ontem novas instalações, situadas na passagem subterrânea que fica localizada junto à Praça do Lótus Dourado. À emissora em língua chinesa da Rádio Macau o presidente do organismo, Leong Sun Iok, lembrou que existem actualmente quase 80 mil residentes locais a trabalhar na indústria do jogo e que, devido às particularidades da indústria, os funcionários enfrentam vários problemas familiares, sociais e laborais

Com o ajuste económico verificado no últimos anos, as mudanças na indústria do jogo trouxeram novos desafios aos funcionários das operadoras de jogo. De acordo com Leong Sun Iok, a criação de uma rede de serviços sociais direccionada para estes funcionários pode reduzir efectivamente o impacto social da indústia do jogo e promover um melhor desenvolvimento do território.

O presidente da Casa dos Trabalhadores do Jogo de Macau acrescentou que, no futuro, os membros da Casa dos Trabalhadores do Jogo de Macau vão organizar uma equipa de apoio voluntário da indústria e implementar uma rede de apoio via telemóvel, para descobrir e ajudar trabalhadores com necessidades económicas ou de índole psicoafectiva.