Banco da China registou ganhos de 5,59 mil milhões de patacas no ano passado

A instituição controlada pelo Governo Chinês lidera isolada a tabela dos ganhos dos bancos no Território. O banco é igualmente o accionista maioritário do Banco Tai Fung, que surge no terceiro lugar, com ganhos de 1,42 mil milhões de patacas.

João Santos Filipe

Com um lucro de 5,59 mil milhões de patacas, o Banco da China foi a instituição bancária que mais ganhos gerou no Território no ano passado, de acordo com os cálculos feitos pelo PONTO FINAL, que têm por base os dados que constam no Boletim Oficial. Durante 2016, o banco estatal chinês gerou receitas de 14,97 mil milhões de patacas e despesas de 9,49 mil milhões de patacas.

Em termos do lucros gerados em Macau, o Banco da China está muito à frente de concorrência, com ganhos superiores ao dobro do segundo classificado, o Banco Industrial e Comercial da China (Macau), conhecido pela sigla inglesa ICBC. Os ganhos do Bank of China são mesmo superiores ao somatório das instituições que ficam classificadas entre o segundo e o quinto lugares.

A representação de Macau do ICBC teve ganhos de 2,19 mil milhões de patacas, com receitas de 6,08 mil milhões de patacas e despesas de 3,90 milhões patacas. Também o ICBC, à semelhança do Banco da China, é propriedade do Governo Central, sendo uma das quatro instituições que integram o leque dos grandes bancos da República Popular da China: além do Banco da China fazem parte do grupo o Banco de Construção da China e o Banco Agrícola da China.

No terceiro lugar do ranking dos bancos que geraram maiores ganhos em Macau – e tendo em conta as receitas naturais e as despesas naturais reportadas pelos mesmos – surge o Banco Tai Fung, com ganhos na ordem dos 1,42 mil milhões de patacas. Destaque para o facto do banco fundado pelo Comendador Ho Yin, pai de Edmund Ho, ser desde 1984 controlado maioritariamente pelo Banco da China, que detém 50,31 por cento do capital da instituição bancária. Em 2016 o Tai Fung gerou receitas de 3,99 mil milhões de patacas e despesas que ascenderam aos 2,58 milhões.

No quarto lugar surge outra instituição com fortes ligações ao Interior da China, o Banco Luso Internacional, que pertence ao Grupo Xiamen, com sede na província de Fujian. No ano passado, o Banco Luso Internacional registou ganhos de 1,16 mil milhões de patacas, com receitas de 3,89 mil milhões e despesas de 2,73 mil milhões.

Banco Nacional Ultramarino no Top 5

Por sua vez, o Banco Nacional Ultramarino – que é propriedade do grupo português Caixa Geral de Depósitos – fecha o topo cinco em termos dos ganhos da banca. A instituição liderada por Pedro Cardoso é o primeiro banco da lista com ganhos abaixo dos mil milhões de patacas, com lucros de 639,2 milhões.

O banco português apresentou 1,78 mil milhões em receitas naturais e 1,14 mil milhões em despesas naturais, o que gera um ganho de 639,2 milhões de patacas.

Já o Banco Comercial de Macau surge no nono lugar da lista, com ganhos de 204,2 milhões de patacas, depois de ter gerado receitas de 657,5 milhões de patacas e despesas que se ficaram pelos 453,3 milhões.