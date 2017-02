Au Kam Sam questionou o Governo sobre a utilização de autocarros públicos para transporte de funcionários de casinos

A utilização de autocarros públicos para transporte de funcionários das operadoras de casino tem suscitado interrogações por entre os residentes do território, sustenta Au Kam San. O deputado insta o Governo sobre as razões por detrás da cedência, ao mesmo tempo que recorda que a frequência de autocarros públicos continua a não dar vazão à enorme procura.

Os serviços prestados pelas operadoras de autocarros públicos não agradam a boa parte dos residentes do território e tem suscitado discussões dentro e fora da Assembleia Legislativa. A garantia é dada por Au Kam San, que denuncia, numa interpelação escrita endereçada ao Governo, a mobilização de autocarros públicos para transportar funcionários das operadoras de jogo. O deputado quer saber quais são as motivações para a prestação de tais serviços, uma vez que os residentes continuam a queixar-se da frequência da maior parte das carreiras de autocarros.

Na interpelação que dirige ao Governo, Au Kam San lembra que a legislação não proíbe esta forma de actuação por parte das operadoras de transporte público e acusa as operadoras de autocarros de descuraram a prestação do serviço que lhe é concessionado. O deputado pró-democrata defende, no entanto, que o entendimento do Executivo, das empresas e das cidadãos relativamente ao impacto dos serviços prestados aos casinos é muito distinto.

O facto dos autocarros públicos funcionarem à hora agendada e com a frequência determinada, não significa que o Governo e as empresas devam assumir que o serviço não é afectado, sustenta Au Kam San: “Os cidadãos continuam a enfrentar o problema de o transporte estar ‘demasiado cheio para se conseguir entrar’ ou, se tiverem sorte, são ‘comprimidos dentro do autocarro’. Os cidadãos defendem que o serviço normal significa aumentar a frequência dos autocarros tendo em conta a procura”, salientou o parlamentar, tomando o partido de quem faz uso frequente do sistema de transportes públicos de Macau.

“A população quer saber por que é que as empresas de autocarros públicos são capazes de fazer circular autocarros para receitas extraordinárias em vez de aumentar a frequência de autocarros para satisfazer as necessidades dos passageiros”, sublinha Au Kam San na interpelação que dirige à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

Por outro lado, as operadoras de autocarros recebem recursos públicos – como subsídios e espaço para estacionamento e manutenção – e auxílio nas despesas averbadas com combustível para assumir a prestação de um serviço público: “As empresas de autocarros disponibilizaram alguns veículos para os funcionários das operadores de jogo. Portanto, e no que diz respeito a todos estes recursos que recebem do Governo, são utilizados especificamente nos serviços públicos ou são usados para receitas extra?”, questionou o deputado.

Au Kam San interroga ainda o Executivo sobre a competitividade entre as diversas empresas de transportes públicos, referindo que a Transmac, a TCM e a Nova Era poderão estar a fazer concorrência desleal face às empresas privadas que devem supostamente fornecer os serviços que são efectuados pelos autocarros públicos.