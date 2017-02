As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Ressentimentos de São Valentim

Nem uma rosa a pobre R. recebeu no Dia dos Namorados. Por isso é que vinha amuada quando o jovem casal parou o carro no parque de estacionamento do Edifício Wai Tat, onde vive, perto do casino Ponte 16. O pragmático E. considera o Dia de São Valentim mais uma estupidez consumista sem sentido para fazer as pessoas gastarem dinheiro à toa. Tentava explicar isso à namorada quando entraram em casa, em pleno 18 de Fevereiro.

Minutos depois, a inconformada moça voltava para o veículo: tinha se esquecido do documento de viagem dentro do carro. Ao entrar, reparou que E. também se havia olvidado de uma coisa: a carteira (cheia de dinheiro que ele bem podia ter gastado numa prenda). Noutra situação, ela até teria levado de volta a carteira ao namorado, mas como estava ressentida com a sua avareza, resolveu deixá-la onde estava.

No dia seguinte, E. deu a volta à casa toda, à procura da carteira, até a namorada se sentir vingada e resolver dizer que a tinha visto no carro. Só que o rapaz encontrou o automóvel destrancado e nem sinal da carteira. Aparentemente, a rapariga ter-se-á esquecido de trancar as portas – faltando perceber-se se sem querer ou propositadamente – e a lição resultou melhor do que o planeado.

A Polícia Judiciária começou a investigar esta ocorrência, que causou à vítima um prejuízo de 46 mil patacas, no próprio domingo, quando recebeu uma outra queixa relativa a um caso de furto em viatura: um indivíduo que tinha estacionado no parque de Hoi Yin voltou ao carro por volta das 22h para buscar a mala cheia de laisis que havia deixado no seu interior. Mas encontrou o automóvel com o vidro traseiro partido. A mala com os seus preciosos envelopezinhos vermelhos desapareceu, causando um prejuízo de 10 mil patacas.

A paciência do vilão

Foi no início do ano passado, qundo estava no Canadá, que D. recebeu, através da aplicação WeChat, um pedido de amizade de um homem idendificado apenas como Wong, que dizia trabalhar numa empresa que geria uma sala VIP num casino de Macau. Passados uns dias, Wong informava o novo amigo de que acabava de ser transferido para uma sucursal da companhia, onde passaria a ter a qualidade de sócio. Perguntou se D. não estaria interessado em investir na sua nova empresa, que oferecia lucros de 15 por cento em pagamentos a receber a cada três meses.

O homem ia enviando fotos de um série de documentos relacionados com a criação da empresa, entre outros. Mas demorou mais de um ano até ganhar a confiança de D., que no dia 18 do mês passado, aproveitou que estava em Macau e foi até Cantão, onde realizou a transferência dos primeiros 300 mil yuans (348 mil patacas) para a conta indicada. No dia 6 deste mês, boas notícias: a empresa tinha dado lucro e tinha dividendos para distribuir pelos sócios. A D. caberia nada menos do que 600 mil yuans (697 mil patacas), ou seja, o dobro do que tinha investido. Havia, no entanto, que pagar 140 mil yuans (162 mil patacas) de impostos, caso contrário, os serviços de finanças confiscariam tudo. D. fez a transferência em três parcelas e nunca mais ouviu falar de Wong, ficando com um prejuízo total de 511 mil patacas. A vítima apresentou queixa na Polícia Judiciária.

Os crimes do ciúme

Foi por ciúmes que F. atingiu C. na cabeça com o cabo de um cutelo. O chinês de 43 anos teve um ataque de fúria quando descobriu que o compatriota, de 38 anos, estava a ter um caso com a sua namorada, B., de 40. Os agentes da Polícia de Segurança Pública encontraram a vítima com a cabeça a sangrar e não tiveram contemplações: detiveram F. por ofensa à integridade física. Mas, ao recolherem mais dados sobre o caso, a coisa foi ficando preta para o homem traído

C. contou que tinha ido viver no apartamento, onde o casal morava pagando uma renda de 5300 patacas e lhe subarrendou um dos quartos por 2500 patacas. Acontece que a polícia concluiu que C. era um imigrante ilegal e a infiel B. também estava em excesso de permanência. Estando o imóvel alugado em seu nome, F. foi também acusado do crime de acolhimento de pessoas em situação ilegal.

Para piorar a situação, C. revelou que F., no calor da discussão, tomou a sua mala, contendo seis mil patacas e dois telemóveis, e disse que não a devolvia por menos de 20 mil patacas. Por isso, diante do Ministério Público, teve ainda de responder pelo crime de extorsão.

O auto-empréstimo

Quando chegou a um casino de Macau pela primeira vez, a ingénua A. não conhecia ninguém, mas os amigos tinham-lhe dito que era fácil arranjar quem lhe emprestasse dinheiro para jogar e assim não tinha de mexer nas suas economias. Deixou-se convencer por K., um homem que lhe garantiu um empréstimo de 180 mil dólares de Hong Kong (185 mil patacas).

Achou estranho que o sujeito lhe dissesse que, por uma questão prática, ela devia usar o seu próprio dinheiro, mas aceitou a proposta. A mulher começou a jogar, com ele sentado a seu lado. A cada aposta ganha, o homem recolhia o que seriam os “juros”: sacou 10 mil dólares de Hong Kong; depois, mais 20 mil; a seguir, outros 30 mil; à quarta, apoderou-se de 120 mil dólares de Hong Kong. A mulher achou aquilo um abuso e ordenou que ele lhe devolvesse o dinheiro, até porque, na prática, ele não lhe tinha verdadeiramente emprestado nada. Mas K. desapareceu antes que os guardas do casino pudessem intervir.

Só que, no dia seguinte, o suspeito voltou ao local do crime e acabou por ser detido pela Polícia Judiciária por burla.