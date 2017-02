Uma foto por dia

Originalidade nas alturas: O concurso de afundanços – uma das atracções do “All Star Game” anual da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA) – deste ano foi um dos mais originais de sempre. Na foto, Aaron Gordon, dos Orlando Magic, recebe a bola de um drone para a enterrar no cesto. Em destaque esteve também DeAndre Jordan, dos Los Angeles Clippers, que saltou por cima de um DJ com mesa de mistura e tudo. Mas o vencedor foi Glenn Robinson III que saltou por cima de três pessoas de pé e afundou de costas para o cesto. EPA/John G. Mabanglo

