Tang Chi Hou diz que Serviços de Saúde vão rever política de tabaco a cada três anos

O chefe do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, Tang Chi Hou, prometeu rever a política de combate e prevenção do tabagismo a cada três anos. A promessa foi deixada ontem durante o programa da TDM em língua chinesa, Fórum Macau.

Tang Chi Hou teve de responser a várias perguntas alusivas ao recuo do Governo face à implementação da proibição total de fumar dentro dos casinos no Território. Sobre esse facto, o chefe do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo explicou que não é certo que se consiga implementar uma proibição total num único passo, e que esta tem de ser bem ponderada.

Ainda em relação à possibilidade da proibição total de fumar em casinos ser implementada, Tang explicou que esse poderá ser uma opção se houver um consenso social sobre o tema.