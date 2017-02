Selecção de hóquei no gelo de Macau goleia Irão nos Asiáticos de Inverno

A selecção de hóquei no gelo de Macau estreou-se da melhor forma nos Jogos Asiáticos de Inverno, em Sapporo, no Japão, com uma vitória por 7-1 sobre a sua congénere do Irão, num jogo que teve apenas carácter amigável. Os pontos correspondentes à vitória já estavam garantidos para a equipa da RAEM antes mesmo de calçar os patins, uma vez que o Irão acabou por ser desqualificado do torneio depois de ter inscrito alguns jogadores de forma irregular.

O jogo serviu, no entanto, para que a selecção de Macau preparasse a sua estreia a sério na competição, a contar para o Grupo B da II Divisão. O desafio de amanhã frente ao Turquemenistão vai ser o primeiro para o conjunto do território. As outras equipas do grupo são a Indonésia e a Malásia.

O Irão começou a viver momentos complicados anteontem, depois de uma denúncia apresentada pela selecção do Qatar (adversário do outro grupo – A) que dava conta da inelegibilidade de alguns jogadores apresentados pela selecção iraniana. Os fiscais da organização investigaram e acabaram por confirmar que 13 dos 22 atletas inscritos pelo Irão não podiam, de facto, ter sido seleccionados, por não terem tido nacionalidade reconhecida pelo Conselho Olímpico Asiático. Como tal, o Irão ficou desprovido do número mínimo de jogadores para competir e teve de pedir alguns emprestados a outras selecções para poder jogar pelo menos a título amigável, noticia o site Eurohockey.com .