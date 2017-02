Segurança diz que Ho Chio Meng utilizava sala de docentes para massagens

Tong Hong Kok, segurança no 16.º andar do edifício Hotline, contou em Tribunal que viu Ho Chio Meng entrar duas vezes na sala de apoio a docentes para receber massagens de um homem gordo de meia-idade. Já Roque Chan, irmão de Florinda Chan, admitiu ter sido negligente no desempenho das suas funções no seio do Ministério Público.

A sala de apoio para docentes do 16.º andar do edifício Hotline era utilizada pelo ex-Procurador, Ho Chio Meng, para receber massagens. Esta foi a versão que Tong Hong Kok, segurança no edifício Hotline, narrou, na sexta-feira, durante a audiência que decorreu no Tribunal de Última Instância, de acordo com a Rádio Macau.

Segundo Tong Hong Kok, Ho Chio Meng terá entrado naquela divisão pelo menos duas vezes, já depois das 22h00, com um homem gordo de meia-idade. Este senhor, disse a testemunha, era o massagista de Ho Chio Meng.

Tong Hong Kong afirmou que só conseguiu identificar o massagista depois de ter perguntado ao motorista que vinha com eles, Mak Hak Neng, que já anteriormente depôs perante o colectivo do Tribunal de Última Instância. Esta revelação fez com que a defesa voltasse a chamar Mak Hak Neng para comentar o assunto.

O segurança explicou igualmente que no piso, que era integralmente arrendado pelo Ministério Público, funcionavam empresas de construção, que estavam a cargo de “um senhor de apelido Wong”.

Uma testemunha ouvida depois, funcionário das alegadas empresas de fachada que recebiam os contratos do MP, explicou que esse “senhor de apelido Wong” era Wong Kuok Wai, empresário e co-arguido no processo conexo cujo julgamento se iniciou na sexta-feira (ver texto na página 9). Esta testemunha indicou que os escritórios das empresas funcionavam no 16.º andar do edifício Hotline, que tinha sido arrendado pelo Ministério Público.

A testemunha apontou ainda Mak Im Tai, cunhado de Ho Chio Meng, Lei Kuan Pun e o irmão do ex-Procurador, Ho Chio Sun, como funcionários das companhias de fachada. Ho Chio Sun, que se encontra a monte, foi mesmo a pessoa que terá feito a entrevista de emprego ao funcionário em questão.

Roque Chan negligente

Ainda durante a manhã de sexta-feira foi ouvido Roque Chan, funcionário do Ministério Público e irmão de Florinda Chan, antiga Secretária para a Administração e Justiça.

Roque Chan tinha como tarefas fiscalizar se os trabalhos encomendados pelo Ministério Público eram prestados, mas este revelou que nunca verificou os mesmos “in loco”, de acordo com a Rádio Macau, antes de assinar os documentos que autorizavam os pagamentos das despesas.

O irmão da ex-secretária para a administração e justiça explicou igualmente que confiava na palavras das colegas de trabalho do Ministério Público que lhe indicavam que as tarefas tinham sido realizadas, assim como do empresário Wong Kuok Wai.

Roque Chan admitiu que a sua conduta pode ter sido negligente ao longo do anos e que Chan Ka Fai – na altura funcionário do Ministério Público e um dos arguidos no processo, ordenava que lhe fossem escondidos os preços das obras. Tal começou, depois de Chan ter questionado os montantes elevados gastos.