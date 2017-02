Renovação urbana vai ser feita em várias fases

O Governo prometeu avançar com a reconstrução de edifícios e com a renovação de áreas urbanas degradadas de forma parcelada, respondendo progressivamente às necessidades específicas da população ou ao risco que determinada estrutura possa representar.

Compromisso assumido nas Linhas de Acção Governativa (LAG), a renovação urbana está, para já, refém da aprovação do regime jurídico correspondente, que não está sequer incluído na agenda legislativa para o período de 2017 a 2019.

O facto não passou despercebido a Si Ka Lon, que apresentou uma interpelação escrita para tentar saber que progressos estão a ser feitos. O Executivo respondeu apenas que o assunto não está esquecido: “De forma a avançar com a renovação urbana, o Governo da RAEM irá tomar medidas multidimensionadas para coordenar com as necessidades actuais em diferentes fases e proceder a revisões ou aditamentos às leis envolvidas”, compromete-se a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), numa carta assinada pelo seu director, Liu Dexue, em resposta à interpelação de Si Ka Lon.

A título de exemplo, o responsável adianta que a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) até já concluiu o primeiro esboço do Regime de Incentivos Fiscais para a Reconstrução de Edifícios e sugeriu a introdução de incentivos como a isenção de imposto do selo para a transferência de propriedade e impostos de selo especiais para a reconstrução de edifícios em estado decrépito ou edifícios antigos qualificados. O Governo “ouviu as opiniões e sugestões do Conselho para a Renovação Urbana e irá melhorar o texto da lei e tentar que ele seja submetido aos procedimentos legislativos o mais rapidamente possível”.

A DSAJ, de acordo com o responsável, “irá seguir os procedimentos e regras da centralização da coordenação legislativa” e “proporcionar a assistência técnica legal”, incluindo a “organização de um grupo para coordenar os trabalhos de elaboração da lei em causa” para que o projecto possa passar à fase legislativa “tão cedo quanto possível”.