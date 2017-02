Portugal, uma porta para a África Lusófona

Lisboa acolhe amanhã uma conferência internacional subordinada às relações entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Garcia Leandro, antigo governador de Macau, defende que Portugal é o parceiro ideal para ajudar Pequim a compreender melhor a África lusófona.

O antigo governador de Macau Garcia Leandro defendeu, este domingo, em declarações à agência Lusa que Portugal pode ter um papel importante na ajuda que os chineses ainda precisam para conhecer melhor o mundo, principalmente os países africanos.

“A China não conhece bem o mundo e portanto tem de descobrir cada zona para onde vai, e sobre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) há uma relação trilateral que é vantajosa para todos, porque há a possibilidade de haver uma intermediação e ajuda dos portugueses para colmatar essa dificuldade de conhecimento que a China tem sobre África”, disse o general e presidente da Fundação Jorge Álvares.

Em declarações à agência Lusa no lançamento da conferência sobre as relações económicas entre os países de língua portuguesa e a China ‘Uma Ponte na Relação Económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa’, que decorre na terça-feira, em Lisboa, Garcia Leandro salientou as boas relações entre o gigante asiático e Portugal.

“A China tem uma relação próxima connosco há 400 anos. A transição de Macau correu bem, mantém-se a continuidade, mas no caso dos investimentos chineses em África, eles não os conhecem tão bem”, porque “tem muitos quadros novos, mas com falta de conhecimento das regiões do mundo”, acrescentou.

“Essa ajuda que Portugal pode dar já está a resultar, e o objectivo da conferência é trazer esse processo, que é feito a nível inter-governamental e inter-empresarial, para o conhecimento público”, vincou o general, que foi também governador de Macau entre 1974 e 1979.

A conferência, que decorre amanhã na capital portuguesa, “promove o debate de temas como o financiamento e capitalização de empresas no espaço de língua portuguesa e o Investimento em Infra-estruturas com vista a reduzir as distâncias, aproximar as economias e estimular o desenvolvimento sustentável”, lê-se num comunicado distribuído ontem.

O tema do Financiamento e capitalização de empresas no espaço de língua portuguesa será debatido por um painel de especialistas do sector financeiro nos quais se incluem Pedro Reis (BCP), Pedro Correia (Santander) e Pedro de Oliveira Cardoso (BNU), contando ainda com a participação de Lingliang Xu (Fosun).

Por seu lado, as exportações, a internacionalização e os investimentos na relação China – Países de Língua Portuguesa serão também abordadas numa intervenção, que encerra o painel da manhã, do presidente da AICEP, Miguel Frasquilho.