PJ conta uma dezena de casos de fogo posto só este ano

A Polícia Judiciária (PJ) dá conta de que os casos de fogo posto ocorridos em Macau desde o início do presente ano já vão em 10, cinco dos quais relacionados com pontas de cigarro descartadas. De acordo com os investigadores, entre a dezena de casos de fogo posto, apenas três tinham natureza intencional: um provocado por um adolescente e dois envolvendo doentes mentais.

Contabilizando desde 2015, a Polícia Judiciária já investigou 62 casos de fogo posto, concluindo, após investigação, que 34 deles tinham sido provocados de forma propositada, 15 por pacientes com distúrbios do foro mental e 13 por pontas de cigarro.

A emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que avançou com a notícia, dá conta ainda de um apelo lançado pela PJ aos fumadores, pedindo para que tenham cuidado ao atirar beatas não totalmente apagadas para a rua, que sem querer podem causar um incêndio. Caso contrário, avisa a PJ, além de implicar responsabilidade criminal, esse comportamento pode causar sérios prejuízos à vida e propriedade alheias.