Ostras e bife com mão portuguesa. André Correia de avental ao peito

O português André Correia assumiu, em Dezembro, a responsabilidade pela cozinha de um novo restaurante no Galaxy Entertainment. O estabelecimento tem como especialidades as ostras e a carne maturada grelhada, dois ingredientes que, no entender do jovem chef, ainda não atingiram a necessária projecção no mercado do território.

André Correia chegou a Macau há cinco anos, impelido pela curiosidade que dizia sentir sobre o Continente Asiático. Para trás deixou uma Europa onde as oportunidades profissionais associadas à indústria gastronómica “existiam mas eram muito demoradas”. Depois de explorar a culinária chinesa, portuguesa e macaense – e de desenvolver inúmeros projectos ligados à alimentação ao longo dos últimos anos – o chef português aceitou o desafio de abrir um novo restaurante em Macau: um projecto que lhe permite trabalhar com “alguns dos melhores profissionais do território”, contou ao PONTO FINAL.

Inaugurado em Dezembro último, o “The Apron” – um novo espaço de restauração no Galaxy Entertainment – aposta na confecção de ostras e nos grelhados de carne maturada, mas André Correia garante que a herança lusa não está esquecida e promete algumas surpresas relativamente à sua “linha portuguesa”: “É um projecto de “oyster and grill” [ostras e grelhados, em português], onde as ostras vêm de França para Macau, passando apenas pelo aeroporto de Taiwan. É a escala mais rápida que existe, é a forma mais rápida de fazer chegar as ostras a Macau sem passar por Hong Kong e vir por ferry e afins. Ou seja, são fresquíssimas, existe uma variedade de oito ou nove tipos de ostras, dependendo dos dias”, explicou o chef português.

A sazonalidade associada ao ingrediente é uma das condicionantes da criação do cardápio do restaurante. O interesse dos clientes, por outro lado, também influencia as escolhas gastronómicas de André Correia, forçando o jovem chef a inovar constantemente: “Todos os meses e, por vezes, todas semanas, há novidades relativamente às ostras”.

A inovação é, no entender de André Correia, um dos factores diferenciadores entre o seu restaurante e os restantes do território: “Já tenho em estudos outras ostras novas. Não existe esta oferta de variedade, diversidade e frescura de ostras. Garantidamente, não existe”, afirmou Correia ao PONTO FINAL.

Quanto à outra grande aposta do projecto – a que passa pelos grelhados – o chef português assume que, apesar que existirem “bons ‘steak houses’ em Macau”, o restaurante pelo qual é responsável “acrescenta muito [à oferta no território]”, uma vez que os grelhados são confeccionados sob o olhar dos clientes: “A cozinha é toda aberta, o balcão é baixo e observa-se 120 por cento do que se está a passar”, sublinha.

André Correia salientou que estes “serão dois pontos que irão criar algum interesse ao mercado de Macau e irão revolucionar um bocado os que já cá estão instalados”.

Os outros projectos em Portugal e e Macau

Assume-se “ávido da cozinha mediterrânica em geral” e justifica-o com as passagens por Espanha, sul de França e Itália, onde estagiou no Rome’s Cavallieri Hilton Waldorf Astoria. Em Portugal, André Correia trabalhou na área da restauração do hotel de luxo “The Oitavos”, na Costa do Estoril, e desenvolveu projectos ligados à consultoria alimentar, design de cozinhas e serviços de chef privado, cujos conceitos acabou por transpôr para Macau.

O projecto “My Chef” – que se estreou em Cascais e no Estoril – fez sentido em Macau porque “não havia ninguém a fazer, aqui, jantares de ‘private chef’”, referiu Correia, explicando que “o chef vai a casa e trata basicamente de tudo, de A a Z, desde fazer as compras ao menu, ao serviço, aos materiais necessários, tudo”.

O projecto estendeu-se a uma parceria com o Jardim de Infância D. José da Costa Nunes onde, durante um semestre, introduziu “um projecto de cozinha saudável, de alimentação saudável e educação aos miúdos”.

Já em 2015, abriu, enquanto chef, o “T for Tapas” no Hotel Hard Rock, na Melco Crown, que “chegou a ser o restaurante número 1 do TripAdvisor em Macau”: “Tive oportunidade de ter liberdade, fazer os menus, fazer um pouco o jogo não só de tapas espanholas como de tapas do mundo, bem como muitos pratos com influência portuguesa e alguma influência da Madeira, uma vez que sou do Funchal”, apontou André Correia.

Também em Macau, o chef de cozinha criou a associação Simbiose – à qual preside – que visa promover a gastronomia portuguesa e dos países de língua portuguesa. Correia adiantou ao PONTO FINAL que já há actividades agendadas para este ano, mas que ainda não houve divulgação das mesmas. Contudo, avançou que no quarto trimestre “será feita uma reunião de chefs dos países de língua portuguesa e um jantar de exposição do cruzamento das várias gastronomias”. Na calha estão ainda dois projectos de cooperação entre associações de Macau e a Simbiose, mas que “ainda não podem ser divulgados”. J.F