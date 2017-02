Necessárias duas semanas para apurar causas da morte de Kim Jong-nam

No sábado, as autoridades malaias anunciaram a detenção de um cidadãos norte-coreano suspeito de ligação à morte do meio-irmão de Kim Jong-un. Kuala Lumpur conduziu na segunda-feira uma segunda autópsia ao corpo de Kim Jong-nam, depois da primeira se ter revelado inconclusiva.

As autoridades sanitárias da Malásia avisaram no sábado que os resultados do relatório toxicológico sobre o corpo do meio-irmão do líder da Coreia do Norte, assassinado em Kuala Lumpur, poderão demorar duas semanas a ser conhecidos.

“Normalmente demora duas semanas descobrir a causa da morte… Até que encontremos algo conclusivo não poderemos divulgar o relatório”, disse o ministro da Saúde malaio, S. Subramaniam, citado pela agência France-Presse.

O meio-irmão de Kim Jong-il, Kim Jong-Nam, morreu no início da semana passada depois de ser atingido na cara com um líquido não identificado no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, quando se preparava para viajar para Macau.

Anteontem, a polícia da Malásia anunciou ter detido um homem norte-coreano, a quarta pessoa a ser detida em relação ao homicídio de Kim Jong-nam. O homem tinha documentação malaia emitida para trabalhadores estrangeiros, que o identificava como Ri Jong Chol, cidadão norte-coreano de 46 anos, e foi detido na sexta-feira à noite, de acordo com um comunicado da polícia.

Ri é o primeiro norte-coreano a ser detido por ligações ao caso, após os investigadores das forças de segurança da Malásia terem detido uma mulher indonésia de 25 anos, Siti Aishah, e o seu namorado malaio, juntamente com uma mulher que transportava um passaporte vietnamita que a identificava como Doan Thi Huong, de 28 anos.

Os meios de comunicação social da Coreia do Norte permanecem em silêncio em relação à morte de Kim Jong-nam no aeroporto de Kuala Lumpur, que Seul atribuiu a Pyongyang.

A Malásia realizou, entretanto, uma segunda autópsia ao corpo, já que a primeira foi considerada inconclusiva.

A realização do segundo procedimento desagradou à Coreia do Norte, que prometeu rejeitar todos os resultados e exigiu que o corpo lhe seja imediatamente entregue. Em declarações aos jornalistas à saída da morgue na sexta-feira, o embaixador norte-coreano disse que os dirigentes malaios podem estar a “tentar esconder algo” e “em conluio com forças hostis”.

Um dirigente malaio próximo da investigação, que pediu anonimato, confirmou que a segunda autópsia começou na sexta-feira à noite e que os resultados da primeira foram inconclusivos.

Na sexta-feira, a polícia malaia já tinha pedido tempo para investigar o alegado homicídio de Kim Jong-nam. O director do departamento especial das forças de segurança da Malásia, Mohamad Fuzi Harun, lembrou que o caso era complicado e limitou-se a garantir que continuam as investigações, em declarações à agência Bernama.

O mesmo agente tinha dito na véspera que “não se pode descartar nenhuma possibilidade” em relação à autoria do assassinato, enquanto o vice-primeiro-ministro do país, Zahid Hamidi, classificou de “especulação” que o regime norte-coreano esteja por detrás da morte.

O vice-primeiro-ministro malaio disse, no entanto, que os restos mortais de Kim Jong-nam só serão entregues às autoridades da Coreia do Norte quando for concluída a investigação do caso, sem avançar uma data.

O chefe da polícia do estado de Selangor disse à AFP que a Malásia não vai entregar o corpo do meio-irmão do líder da Coreia do Norte até a família fornecer uma amostra de DNA, apesar do pedido de Pyongyang: “Até agora nenhum familiar ou pessoa próxima de Kim apareceu para identificar ou reclamar o corpo. Precisamos de uma amostra de ADN de um membro da família para estabelecer o perfil da pessoa morta”, disse Abdul Samah Mat.