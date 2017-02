Marcelo Bielsa vai treinar o Lille a partir de Julho

O argentino Marcelo Bielsa vai treinar o Lille, dos portugueses Eder, Rony Lopes e Xeka, nas próximas duas épocas futebolísticas, anunciou ontem o clube francês, na sua página oficial na Internet. Bielsa, de 61 anos, ficou sem treinar nesta temporada, depois de ter saído abruptamente da Lazio, dois dias depois de ter sido apresentado, tendo já orientado clubes como Marselha, Athletic Bilbau, Espanyol, América, Atlas e Newell’s Old Boys, além das selecções da Argentina e do Chile. O anúncio da contratação de Bielsa ocorreu cinco dias depois de Franck Passi, o sucessor de Bielsa no Marselha, ter assumido o comando técnico do clube.

