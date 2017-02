Leung Hio Ming toma posse como novo presidente do Instituto Cultural

O novo presidente do Instituto Cultural (IC), Leung Hio Ming, prestou juramento e tomou posse, na sexta-feira, numa cerimónia marcada pelo início de funções igualmente do novo vice-presidente do organismo, Ieong Chi Kin. No evento protocolar realizado na sede do Instituto Cultural, no Tap Seac, Leung Hio Ming e Ieong Chi Kin prestaram juramento, assinaram o termo de posse e proferiram ambos um pequeno discurso.

Leung Hio Ming, cresceu em Macau e formou-se na Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, onde se licenciou e obteve o mestrado em duplo grau em Teoria Musical e Execução de Piano, e se doutorou em Música. Em 1995 regressou ao território e foi admitido no Instituto Cultural para dar formação musical no Conservatório de Macau, até ao presente, e tem feito o mesmo no Instituto Politécnico de Macau (IPM) desde 1996. Director do Conservatório de Macau desde 2004, chegou a vice-presidente do Instituto Cultural em 2012.

Por sua vez, Ieong Chi Kin, nasceu em Macau e licenciou-se em Design Gráfico pelo IPM, tendo alcançado o grau de mestre em Estudos Culturais pela Universidade Lingnan, de Hong Kong. No ano passado, assumiu as funções de Chefe do Departamento de Desenvolvimento das Artes do Espectáculo.