Kim Han-sol poderá estar na mira de Pyongyang

Kim Han-sol, filho mais velho de Kim Jong-nam, corre “grande perigo” após o assassinato do seu pai na semana passada na Malásia, alertou Koh Young-Hwan, ex-diplomata norte-coreano, que agora comenta assuntos da Coreia do Norte em Seul.

“À medida que o reino de terror de Kim Jong-un continua, algumas elites em Pyongyang começaram a pensar em possíveis alternativas. Por isso Kim Jong-un deve ter preocupações com tais figuras. Agora que Kim Jong-nam morreu, podemos dizer que o seu filho corre também em grande perigo”, afirmou.

O assassínio de Kim Jong-nam, meio-irmão mais velho do líder da Coreia do Norte, na Malásia, está a levantar receios em relação a outros membros da família, em particular Kim Han-Sol, que viveu com a família em Macau e é visto como um potencial alvo de uma purga familiar.

O jovem, de 21 anos, estudou na prestigiada universidade francesa de Science Po, mas terá regressado depois a Macau. Alguns analistas acreditam que a República Popular da China estava a proteger a família, considerando a possibilidade de Kim Jong-nam vir a substituir o irmão: “A China tem protegido Kim Jong-nam e a sua família. Por isso, ele era ainda mais detestado pelo líder do Norte”, disse Kim Sung-Min, um desertor que trabalha numa estação de rádio anti-propaganda de Pyongyang em Seul.

Em 2012, quando Han-Sol estudava na Bósnia, apelidou o seu tio Kim Jong-un de “ditador”, numa entrevista:

“Sempre sonhei que um dia vou voltar e fazer as coisas melhores, tornar as coisas mais fácil para as pessoas que lá vivem”, disse sobre a Coreia do Norte. “O meu pai não estava interessado em política”, respondeu quando questionado sobre o porquê de o seu pai ter sido ‘ultrapassado’ na sucessão pelo irmão mais novo.

Também Ahn Chan-Il, antigo dirigente do exército norte-coreano e líder do Instituto Global para Estudos Norte-coreanos em Seul, disse que após a morte de Kim Jong-nam, o seu filho carrega agora um alvo nas costas.