Irmão e cunhado de Ho Chio Meng julgados à revelia

O processo conexo ao do antigo procurador Ho Chio Meng arrancou na sexta-feira, com uma sessão em que apenas quatro dos cinco arguidos do julgamento estiveram presentes. Quatro dos arguidos deverão ser julgados à revelia. Entre eles estão o irmão e o cunhado do antigo responsável pelo Ministério Público do território.

Cinco dos nove arguidos do processo conexo ao do antigo procurador de Macau faltaram na sexta-feira à primeira audiência no Tribunal Judicial de Base (TJB, primeira instância), incluindo três familiares de Ho Chio Meng.

Uma das ausências notadas durante a primeira sessão do julgamento foi a da mulher do antigo procurador – que responde pela prática, em co-autoria, de falsas declarações e riqueza injustificada – que faltou por estar a acompanhar um dos filhos menores do casal que foi hospitalizado, explicou a advogada, dando consentimento para o arranque do julgamento após garantir que Chao Sio Fu pretende comparecer em próximas sessões.

Já Ho Chiu Shun – irmão mais velho de Ho Chio Meng – e Lei Kuan Pun (cunhado) – acusados da prática, em coautoria e na forma consumada, de participação em organização criminosa, de burla qualificada e de branqueamento de capitais, encontram-se em parte incerta e vão ser julgados à revelia, tal como os arguidos Lam Hou Un e Wang Xiandi.

Os restantes quatro arguidos – os empresários Wong Kuok Wai e Mak Im Tai – os únicos que se encontram em prisão preventiva – e os antigos funcionários do Ministério Público António Lai Kin Ian e Chan Ka Fai – marcaram presença na primeira audiência do processo conexo ao do ex-procurador, que está a ser julgado, desde dia 9 de Dezembro no Tribunal de Última Instância, por mais de 1.500 crimes, incluindo burla, abuso de poder, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Wong Kuok Wai, que responde pela prática, em co-autoria e na forma consumada, de participação em organização criminosa, de burla qualificada e de branqueamento de capitais, foi ouvido durante todo o dia sobre as dez empresas que criou, geriu ou administrou, que conquistaram milhares de adjudicações de obras, serviços e bens do Ministério Público (MP) durante anos.

Essas empresas constituiriam a alegada associação criminosa supostamente chefiada pelo antigo procurador que, de acordo com a acusação, tinha por objectivo ganhar, exclusivamente, e por meio fraudulento, todas as adjudicações do Ministério Público.

Wong Kuok Wai negou a participação em associação criminosa, rejeitou ser conhecido como “capitão” – o seu nome de código segundo a acusação – e afirmou que o antigo procurador, que conhecia sensivelmente desde 1999 nunca o contactou, mas confirmou ligações do irmão e do cunhado de Ho Chio Meng às empresas.

O arguido, de 56 anos, disse que o primeiro não tinha nenhuma relação formal com as companhias, mas que chegou a servir de intermediário de um fornecedor da China, enquanto o segundo trabalhou a tempo parcial, aparecendo às vezes para “ajudar” nas empresas, que teriam, no total, três funcionários.

O presidente do colectivo de juízes, Lam Peng Fai, foi particularmente incisivo nas perguntas sobre como as empresas conquistaram milhares de contratos e de natureza muito distinta – desde fornecimento de vidros à prova de bala a serviços de desinfestação – relativamente ao facto de usarem números de telefone e fax do Ministério Público – que funciona no mesmo edifício onde estava a sede das empresas – ou de algumas prestarem serviços exclusivamente à Procuradoria: “Está a dizer que foi meramente por sua sorte que lhe calhava sempre o que quer que fosse? E de fora [do MP] nunca conseguiu arranjar nada?”, questionou o juiz, considerando o feito “extraordinário”. “Está à espera que eu acredite que foi só pela sua capacidade de [fazer] negócios?”.

Wong Kuok Wai, num depoimento em que evidenciou falhas recorrentes de memória, não conseguiu explicar como obteve todas as adjudicações nem por que razão, nos casos em que o Ministério Público fez consultas a três empresas, lhe telefonaram a pedir um orçamento da sua e de outras duas, que escolheu, na maioria das vezes, entre as que controlava.

Também não foi capaz de identificar quem o contactava do Ministério Público a pedir as propostas com as cotações. “Não era sempre a mesma pessoa”, afirmou.

“Nenhum serviço público vai pedir a uma empresa para encontrar duas concorrentes. Só um funcionário maluco ou anormal. Não achou isso estranho?”, perguntou o juiz, questionando por que motivo estaria o Ministério Público inclinado a seu favor, mas o empresário não soube responder.

Wong Kuok Wai atestou ainda que, nos casos em que as empresas não tinham capacidade ou competência para executar as adjudicações que obtinham, contratava outras empresas, garantindo uma margem de lucro na ordem dos 10 por cento.

O julgamento continua hoje.