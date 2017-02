Incêndio em edifício protegido na Rua de São Roque

O n.º 39 da Rua de São Roque, que pertence à lista de imóveis classificados pelo Governo, foi ontem parcialmente consumido pelas chamas, de acordo com as notícias avançadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com informação libertada pelo Corpo de Bombeiros e avançada pela rádio, foram encontradas várias beatas nos andares superiores do edifício, pelo que se acredita que tenha sido por este motivo que as chamas deflagraram. O caso foi entregue à Polícia Judiciária para mais investigações.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a estrutura do edifício não foi afectada pelas chamas, porém o facto do edifício não ter tido a manutenção necessária ao longo dos últimos anos levou à queda de algumas vigas.

O Instituto Cultural disse ainda à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o edifício está desocupado há muito tempo. Para além dos danos que provocaram, as chamas consumiram alguns objectos que se encontravam no interior do edifício. O Instituto Cultural comprometeu-se igualmente a acompanhar a situação para que seja feita a manutenção necessária.