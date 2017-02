Golos de Sadan e Keverson valem liderança destacada ao Monte Carlo

A formação canarinha bateu ontem o Chao Pak Kei no jogo grande da quarta ronda da Liga de Elite, assumindo a liderança isolada da classificação. Com este resultado, Kei Lun e Benfica ascenderam ao segundo lugar da tabela, em igualdade pontual.

Fotografia: Bessa Almeida;

O Monte Carlo bateu ontem o Chao Pak Kei no Estádio de Macau por dois golos sem resposta e isolou-se na liderança da Liga Elite, assumindo-se cada vez mais como um dos principais candidato ao título. Num jogo que colocou frente a frente as duas equipas que ainda não tinham perdido no âmbito da competição, o C.P.K. ainda enviou uma bola ao poste mas não conseguiu levar de vencida a formação canarinha.

O Monte Carlo foi a primeira equipa a chegar à vantagem através de Wilson Sadan, aos 34 minutos. Contudo já aos 20 minutos, o Chao Pak Kei tinha enviado um aviso às hostes adversárias, ao fazer embater o esférico no poste da baliza defendida por Ao Ieong Tong.

Depois de se colocar em vantagem, o Monte Carlo ganhou mais confiança e esteve perto de voltar a marcar. No entanto o guarda-redes Domingos negou as aspirações dos canarinhos.

Na segunda parte, o Chao Pak Kei entrou melhor e teve as melhores oportunidades de golo, mas mostrou-se incapaz de as concretizar. O Monte Carlo chegou à vantagem aos 74 minutos, após um erro do guarda-redes Domingos Chan, que em vez de aliviar uma bola decidiu fintar o adversário, Keverson. O avançado brasileiro não se deixou enganar e empurrou para o 2-0, com que a partida terminou.

Em alta esteve também o Kei Lun, que bateu o Ka I por 3-1, na sexta-feira, mesmo depois de jogar vários minutos com menos um jogador. Com o triunfo, o Kei Lun subiu ao segundo lugar. César Felipe (14’), Adilson Vale (29’) e Diego Borges (95’) foram os autores dos golos. Adilson acabaria, no entanto, por macular a exibição, uma vez que acabaria por ser expulso aos 57’ por acumulação de cartões amarelos. Para o Ka I marcou William, aos 68’.

Já o Benfica defrontou ontem a formação dos sub-23, no Estádio de Macau, e venceu por 9-1, aplicando a goleada mais lata da jornada. Em destaque no onze encarnado estiveram Nicholas Torrão e Leonel Fernandes, que apontaram cada um quatro golos. A selecção de Sub-23 até foi a primeira a marcar, com Wan Tin Iao a inaugurar o marcador logo aos três minutos. Edgar Teixeira também deixou o nome associado à história da partida, ao apontar um tento aos 48 minutos.

Sporting derrotado

Por sua vez, o Sporting de Macau encaixou a terceira derrota em quatro jogos, voltando a sofrer novamente um golo perto do final do encontro. Desta feita os pupilos de Nuno Capela foram derrotados pelo Cheng Fung, por 2-1, no Estádio de Macau, num jogo realizado na tarde de sábado.

Logo aos 18 minutos, Fabrício colocou o Cheng Fung na frente do marcador, sendo que o resultado não sofreu qualquer alteração até ao final da primeira parte do encontro.

No segunda tempo, Miguel Botelho repôs a igualdade no marcador, quando o cronometro indicava 53 minutos de jogo.

Quando as equipas já pensavam na divisão de pontos, aos 89 minutos, Tommy Kaindoh apontou o golo da vitória, fazendo o 2-1. Depois de ter conseguido empatar frente ao Benfica já muito perto do fim da partida, o Cheng Fung voltou a repetir o feito, sendo que desta vez o tento tardio garantiu à formação três pontos.

Decorrida que está a quarta jornada, o Monte Carlo lidera a classificação isolado, com 12 pontos. Benfica e Kei Lun ocupam o segundo lugar com 10 pontos, seguidos pelo C.P.K. com 9 pontos.