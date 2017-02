Frota norte-americana inicia patrulha no Mar do Sul da China

Uma frota de embarcações norte-americanas foi enviada para o Sudeste Asiático, para patrulhar o Mar do Sul da China, informou no sábado a Marinha norte-americana. Do grupo de embarcações faz parte um “destroyer” e o porta-aviões Carl Vinson.

Pequim bem que lançou advertências, mas os apelos do Governo chinês caíram em saco roto. Washington destacou uma frota naval para a região do Mar do Sul da China, com o objectivo de patrulhar uma área que é reclamada pela República Popular da China e por vários outros países da região. Do grupo de embarcações enviadas para o local constam o porta-aviões Carl Vinson e o “destroyer” Wayne E. Meyer, informou a Marinha norte-americana num comunicado divulgado no sábado (madrugada de domingo em Macau) através da Internet.

De acordo com a informação publicada no portal electrónico da Marinha, o grupo de embarcações enviadas por Washington para o Mar do Sul da China esteve envolvido em “exercícios militares intensos” ao largo do Hawai’i e também de Guam.

Responsável pela frota que vai patrulhar a região, o contra-almirante James Kilby sublinha que “ter a oportunidade de demonstrar as capacidades” adquiridas durante as manobras desenvolvidas no Oceano Pacífico.

A tripulação do porta-aviões Carl Vinson conhece bem a região que foi incumbida de patrulhar, depois de em 2015 ter participado numa série de exercícios navais promovidos pela Armada da Malásia, em conjunto com a Força Aérea do país.

O anúncio de que a Marinha norte-americana tenciona destacar uma frota para o Mar do Sul da China surge menos de um dia depois do Governo Central ter dado por concluída uma série de exercícios navais na zona agora visada por Washington. Nos exercícios participaram três embarcações de guerra, entre as quais um vaso com capacidade para lançar mísseis teleguiados a partir de alto mar.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China criticou, em meados da semana passada, o executivo norte-americano por continuar a patrulhar, a seu bel prazer, uma região sobre a qual não tem soberania. O porta-voz do organismo, Geng Shuang, acusa Washington de querer minar a soberania de Pequim sobre a bacia do Mar do Sul da China: “Instamos os Estados Unidos a evitar qualquer medida que suponha um desafio para a soberania e segurança da China”, sublinhou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O Governo Central exige a maior parte da superfície do Mar do Sul da China, incluindo zonas próximas ao litoral de muitos dos países do Sudeste Asiático. Pequim sustenta ainda que a sua soberania sobre a região é “indiscutível”, tendo por base a delimitação presente num mapa datada da década de 40 do século passado.

Apesar das advertências das autoridades chinesas, o novo secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou que os Estados Unidos devem bloquear o acesso da República Popular da China às ilhas artificiais construídas por Pequim no arquipélago das Spratly. A única forma de garantir que a China não tem acesso aos pequenos territórios passa, no entanto, pela imposição de um bloqueio naval, estratégia que constituiria um acto de guerra.