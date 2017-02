Formação do Consulado é goleada e falha liderança isolada

A formação do Consulado Geral de Portugal em Macau deixou passar a oportunidade de se isolar no comando do Campeonato de Futebol da 2.ª Divisão, depois de ter sido goleada por 5-2 pela formação do H.S., no campo da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

Depois de estar a perder por 2-0, com golos de Cheong Pak San (14’) e Lam Ka Pou (23’), Alex Imbiribeira ainda empatou antes do intervalo, com tentos aos 29 e 35 minutos. Porém na segunda parte, Fok Ieng Kit (52’), Lam Ka Pou (65’), e Ng Chi Wai (76’) marcaram um tento cada e colocaram o resultado final em 5-2.

A equipa do Consulado não conseguiu aproveitar o deslize do T.K.K.L, que no Sábado tinha perdido por 2-1 com o Tim Iec, e continua assim a dividir a liderança da 2.ª Divisão.

Já a Casa de Portugal teve um jornada positiva, ao alcançar no sábado a primeira vitória na 2.ª Divisão ao golear o Cheac Lun por 4-1, no Estádio da MUST.

Uma entrada forte da formação orientada por Pelé valeu ao onze de matriz portuguesa dois golos em menos de dez minutos. Logo no minuto inicial, John Kilker apontou o 1-0. Cinco minutos depois – quando o cronómetro indicava que os seis minutos de jogo – foi a vez de Pinto de Almeida dilatar a vantagem da equipa que jogava na condição de visitante para os dois a zero.

A resposta do Cheac Lun só chegou no segundo tempo. Francisco Jesus conseguiu reduzir a vantagem para 2-1, dando esperanças à equipa que jogou na condição de visitada. Contudo, e apesar de restarem 29 minutos do tempo regulamentar para jogar, o Cheac Lun foi incapaz de marcar novamente.

Por outro lado, a Casa de Portugal mostrou que estava melhor no encontro e primeiro por Manuelino da Silva, aos 84 minutos, e depois por Rui Fernandes, aos 88 minutos, voltou a celebrar dois golos.

Apesar da vitória, a Casa de Portugal mantém-se no 9.º lugar da 2.ª Divisão, com três pontos, visto que a formação dos Serviços de Alfândega bateu o Hong Lok por 3-1. Os Serviços de Alfândega soma assim quatro pontos.