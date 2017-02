FMI empresta cinco mil milhões à Mongólia

O Fundo Monetário Internacional e outros parceiros acordaram os termos para um empréstimo de cinco mil milhões de dólares ao governo da Mongólia para ajudar a recuperar a economia do país asiático.

O acordo tem de ser submetido à aprovação do conselho executivo do organismo presidido pela francesa Christine Lagarde. O Fundo Monetário Internacional disse ontem que iria fornecer 440 milhões de dólares nos próximos três anos.

De acordo com o FMI, o Banco de Desenvolvimento, Banco Mundial, Japão e Coreia do Sul deverão contribuir com até três mil milhões de dólares, e o Banco da China deverá estender a sua linha de dois mil milhões com o Banco da Mongólia por pelos menos outros três anos.

A economia endividada da Mongólia foi duramente atingida por uma descida acentuada dos preços das ‘commodities’ e pela queda no investimento directo estrangeiro.