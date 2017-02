“Espero não fazer coisas inócuas e vazias”

Leonor Teles passou por Macau, para filmar um videoclip para o novo disco de uma cantora portuguesa. A realizadora de 24 anos – que há um ano recebeu o Urso de Ouro para a Melhor Curta-Metragem no Festival de Cinema de Berlim – diz-se próxima da estética do cinema asiático, e revela a vontade de regressar a um território frenético, inundado de luz e neóns, para captar a cidade “que nunca pára”.

Chega embrulhaada em timidez, corpo franzino, mãos enterradas nos bolsos, olhos imensos, vorazes, que parecem desafiar o mundo. Chegou a Macau há uma semana, ainda mal sacudiu o torpor da longa viagem e já se prepara para partir. Nova viagem, mais um aeroporto, mais uma passagem apressada por um cais desconhecido. Assim se cumpre a jornada de Leonor Teles desde que, há um ano, e aos 23 anos, foi a mais jovem realizadora de sempre a vencer um Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, com a curta-metragem “Balada de um Batráquio”, filme onde não se limita a denunciar a xenofobia daqueles que procuram afastar das lojas os ciganos, colocando à porta e nas montras sapos de louça. Na narrativa, que encerra uma fábula sobre a discriminação, a cineasta – também ela de etnia cigana, por parte do pai – estilhaça sapos como quem desfaz em mil pedaços o preconceito, numa intervenção sobre a realidade que recusa a mera ilustração e denúncia. Chega a Macau para assumir a direcção de fotografia de um videoclip. Depois de uma semana a filmar, onde embateu nos décors de Wong Kar-Wai, assume-se contaminada por uma Ásia que sempre quis desvendar. E atraída pela cidade em movimento perpétuo que quer voltar a fixar.

Na tua primeira curta, “Rhoma Acans”, fazes uma incursão numa comunidade onde podias ter crescido. Foste filmar jovens ciganas, perceber as suas motivações e condicionamentos. O que encontraste aí da tua própria identidade?

Leonor Teles: Acho que há um desejo de liberdade que tem a ver com os ciganos e que eu também sinto de alguma forma. Mas ao mesmo tempo, eles depois têm um lado mais… que acaba por ser um bocado de enclausuramento das mulheres. Acho que vou gostar sempre da música e da dança, que também são coisas que são inerentes aos ciganos. Acho que também tenho um lado familiar que também tem muito a ver com a cultura cigana, que é este estar lá sempre, estar presente, estar para o que for preciso. Acho que isto também faz parte de mim.

Confrontaste-te com alguma coisa que desconhecias, que de alguma forma te surpreendeu?

L.T. – Se calhar com a generosidade deles em deixarem-me fazer lá o filme.

Disseste na altura que as entrevistas às raparigas ciganas foram muito difíceis. O facto de teres crescido fora do enquadramento cultural do teu pai criou uma barreira entre ti e elas?

L.T. – Não sei. Em casa sempre me fomentaram eu aprender mais e mais e mais. E acho que ali o que foi mais difícil foi um bocado aquilo que é difícil em todas as entrevistas, que é aceder à intimidade das pessoas, aceder a uma coisa íntima, verdadeira e crua. E para isso é preciso ser-se merecedor da confiança das pessoas e abrir também o nosso lado, mostrar alguma coisa nossa para que as pessoas sintam que podem mostrar alguma coisa delas.

Em que momento se torna crucial para ti essa procura identitária? O teu pai é de etnia cigana, casou com uma mulher fora da comunidade e foi fora da comunidade que foste educada. Quando é que te interessou perceber que rumo poderia ter tomado a tua vida?

L.T. – Acho que essa foi uma pergunta que esteve sempre presente, foi uma coisa que sempre me assombrou. Mas acho que só comecei a pensar que essas questões podiam tomar a forma de filme quando entrei para a Escola de Cinema e comecei a estudar cinema. Aí é que pensei que estas questões, que já tinha há bastante tempo e que ia pensando nelas, podiam tomar a forma de filme, para tentar que fossem respondidas.

Sentes que oscilaste sempre entre dois mundos? Estavas próxima de comunidade cigana?

L.T. – Não me sentia entre dois mundos, mas estava próxima, tinha sempre a minha família directa, a minha avó, o meu pai, e havia sempre essa curiosidade em querer saber mais, mas nunca me senti dividida. Senti-me bem, senti que tinha o melhor de dois mundos. Não estava assim tão presente na comunidade cigana, mas o facto de ter uma ligação directa com a minha avó e com o meu pai, necessariamente que conhecia e que sabia e que vivia isso também, de certa forma.

Nessa estreia, ainda enquanto estudante da Escola Superior de Teatro e Cinema, o teu trabalho é muito bem acolhido. A curta documental é distinguida com uma menção honrosa no IndieLisboa e vence o prémio Take One! no festival Curtas Vila do Conde. Que efeito tem esse reconhecimento precoce?

L.T. – Não sei, fiquei contente. Motiva-te a trabalhar, é um reconhecimento não só do teu trabalho mas do trabalho da tua equipa, e de que as pessoas gostaram do filme. Quando as pessoas gostam e quando há um reconhecimento, isso motiva-te a fazer mais e a continuar. E o facto de ter feito o “Rhoma” foi o que me abriu portas depois para o meu futuro. Foi através do “Rhoma” que eu conheci os meus actuais produtores, depois comecei a trabalhar na produtora deles. Então houve uma série de acontecimentos felizes que provieram desse filme.

Em “Balada de um Batráquio”, o segundo filme, impõe-se uma reflexão sobre a relação desde sempre tensa entre a comunidade cigana e a sociedade que ainda lhe é exterior. O filme procura não só abordar a prática xenófoba de colocar sapos à entrada das lojas para impedir a entrada de ciganos, mas assume também uma tomada de posição: partir sapos como quem estilhaça tabus e preconceitos. Foi essa a sua premissa? Não só ilustrar, mas também agir sobre a realidade?

L.T. – É um movimento ao contrário do “Rhoma”. No “Rhoma” vai-se da direita para a esquerda e no “Balada” vai-se no outro sentido. Sim, foi essa a premissa, claramente. Achei que pelo menos ia conseguir não ter um sentimento de frustração porque estarmos só a fazer filmes e só a abordar temas. Eu pessoalmente sentia que neste filme tinha que tentar fazer alguma coisa. Não sei se esta é a resposta, não sei se partir sapos é a resposta, mas eu tinha que fazer alguma coisa, e não estar só a ilustrar uma realidade, a ilustrar uma situação, mostrar os sapos, mostrar a xenofobia, etc, etc. Eu sentia que era preciso partir para a acção.

Foi também um acto de coragem, avançar sobre os espaços comerciais e, sem aviso, partir os sapos?

L.T. – Acho que foi mais um acto de maluqueira do que propriamente de coragem (sorrisos). Acho que mais de maluqueira e parvoíce do que propriamente de coragem.

Como foi a reacção das pessoas na altura, dos comerciantes?

L.T. – Aquilo era tão rápido, era tudo tão rápido que as pessoas nem tiveram muita reacção. Primeiro ficavam muito surpreendidas, estupefactas, o que se está a passar aqui? E só depois é que percebiam que alguém tinha partido um sapo, que estava a acontecer qualquer coisa fora do normal.

O filme conquista o Urso de Ouro para a Melhor Curta-Metragem em Berlim e tornas-te a mais jovem realizadora de sempre a receber um Urso de Ouro. Como lidaste com a onda avassaladora que de repente te envolveu?

L.T. – Acho que lido bem, não levo isso muito a sério. Fico feliz, como é óbvio, mas tento que isso não me suba à cabeça. Tento ter os pés bem assentes na terra e continuar a trabalhar. Continuar a fazer aquilo que acho que devo fazer, aceitar os trabalhos que devo aceitar, fazer aquilo que quero fazer, e não deixar que isso ou que alguém me imponha ou me ponha num certo patamar em que não estou nem nunca vou estar, porque eu sou uma pessoa como as outras. Também não posso deixar que esta pressão me tome, se não, não vou conseguir fazer nada. Para mim o incrível foi poder estrear o filme em Berlim. Porque a partir daí, já sabia que isto tendo estreado em Berlim vai ter uma óptima carreira, vai poder ir a montes de sítios, vai poder ser visto por montes de pessoas. Depois ganhou o Urso: aí então ainda levou um salto maior, foi assim uma coisa incrível.

Que trajecto foste percorrendo com o filme? Seguiram-se os prémios de Melhor Curta-Metragem no Festival de Cinema de Hong Kong e no festival de Belo Horizonte, no Brasil. O que muda depois de Berlim?

L.T. – Ah, tanta coisa, e coisa nenhuma. No ano passado fartei-me de viajar, quase todos os meses ia a um festival apresentar o filme. Depois houve a estreia comercial, em Portugal, em Abril, que foi muito bom, porque é muito raro as curtas estrearem comercialmente. E isso para mim foi um marco muito grande, poder estrear a curta comercialmente, e acho que isso veio um bocadinho com a onda toda de Berlim e do Urso. E depois foi andar a viajar pelo mundo, muitas entrevistas e muito apresentar o filme, e muita exposição, muito mediatismo, muito a minha cara na internet, as pessoas a reconhecerem-me. Mas pronto, mas agora já está muito mais calmo.

O que muda para ti enquanto cineasta? Há mais apoios?

L.T. – Eu acho que a questão dos prémios é isso. É conseguir arranjar financiamento se calhar não tão a longo prazo, de forma menos sofrida. Os prémios têm esse poder de conseguirmos arranjar financiamento para os projectos futuros de uma forma mais rápida. E não é assim tão, tão imediato. E acho que te dá motivação para continuar a filmar, e de que o teu trabalho é válido.

Sentes que o filme tem cumprido o seu desígnio de intervenção, de acção sobre a xenofobia, a superstição, o preconceito? Há um efeito pós “Balada de um Batráquio”?

L.T. – Não, acho que não. As notícias que houve foi precisamente o contrário, foi que a venda de sapos em Portugal tinha aumentado. Eu não sei se isto é verdadeiro, eu li isto.

Aumentou a venda de sapos de louça em Portugal?

L.T. – Sim, era uma notícia do JN. Há este fenómeno engraçado, se calhar as pessoas não conheciam: ‘Olha aqui uma ideia tão gira, vou colocar’, mas isto claro que só em Portugal. A única coisa que eu acho que o filme conseguiu foi, se as pessoas não sabiam deste fenómeno dos sapos, passaram a saber. Isso por si só já é uma coisa muito boa.

Que feedback ias recebendo das pessoas que viam o filme? Elas percebiam a mensagem, constatavam o facto, desconheciam o facto?

L.T. – Muito do que eu fui recebendo foi isso: ‘Não fazia a mínima ideia que os sapos estavam lá com esse propósito. Não sabia o que eles significavam’, foi muito por aí. Tem cumprido o seu desígnio mais de alerta, de ok, há esta coisa que existe aqui com este motivo. E depois as pessoas decidem o que querem fazer com essa informação.

Tinhas um projecto sobre a tua cidade, Vila Franca de Xira, a que chamaste “Terra Franca”. Já encontraste o tempo para o concretizar?

L.T. – É o que eu vou fazer agora a seguir, vai ser o meu próximo projecto. Agora, eu não falo sobre ele porque ainda não sei exactamente o que vai ser feito, sobre o que é. Não é necessariamente só sobre a cidade, é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em construção, ainda está numa fase inicial.

Será documental, ficção? Cruza as duas linguagens?

L.T. – Há-de ser um cruzamento das duas linguagens, mas mais para o lado documental.

Quando esperas concretizar esse projecto? Ainda em 2017?

L.T. – Não, não. Só para o ano. Já tenho apoios, já posso fazer o projecto. Com a mesma produtora, Uma Pedra no Sapato.

O capítulo da discriminação não se encerra com um ou dois filmes. Vais voltar a tocá-lo?

L.T – Eu vou trabalhar aquilo que no momento esteja a sentir: eu sou uma pessoa muito de impulsos e de instinto. E acho que vai ser por aí, as pessoas não podem estar à espera: ‘Ah, ela agora vai fazer mais filmes sobre ciganos’. Eu não sei do que as pessoas estão à espera, eu espero que não esperem nada.

Para lá da realização, dizes-te muito focada na fotografia de cinema. É a construção de imagem, o que mais te interessa?

L.T. – É, sobretudo. A fotografia, a luz, o enquadramento, os planos, é ajudar os realizadores. Ou seja, é ajudar a visão deles a tomar forma, com um contributo meu, obviamente.

Interessa-te pensar a estética do filme?

L.T. – Interessa-me pensar mais a estética e mais o visual do que às vezes a narrativa, o conteúdo, aquilo que se está a dizer. Gosto disso.

Depois da “Balada de um Batráquio”, o que tens feito? Mais fotografia de cinema?

L.T. – Tenho trabalhado mais em fotografia para publicidade e fotografia dos meus projectos e também de outros projectos. Trabalhei no filme do João Salavisa [“Altas Cidades de Ossadas”], que está agora a estrear em Berlim, fui segunda assistente de imagem. Quem fez a fotografia foi o Vasco Viana, eu fui segunda assistente de imagem do Vasco. Trabalhei num filme que ainda não estreou, nesse sim fiz a fotografia, que é o “Verão Danado”, do Pedro Cabeleira, um colega que estudou comigo. Esperemos que o filme saia este ano, é uma longa metragem.

O que te interessa explorar mais na fotografia de cinema?

L.T. – Interessa-me continuar a trabalhar. Trabalhar com outras pessoas, também já fiz assistência de realização. Interessa-me trabalhar com outros realizadores, aprender, perceber mais. Também não quero estar já a fazer só os meus filmes, eu ainda não sei exactamente o que quero. Quero explorar, quer saber, quero aprender, e só se aprende trabalhando com outras pessoas, com outras experiências.

Quem são os teus cineastas?

L.T. – Gosto muito do Wong Kar-Wai. Também gosto do Miguel Gomes, do Pedro Costa. Para mim a estética é a do Wong Kar-Wai, sem dúvida. O Wong Kar-Wai nos filmes em que ele trabalhou com o Christopher Doyle, essa é a estética que me interessa trabalhar, por isso é que eu adoro Macau e Hong Kong.

Suponho que ganhar o prémio de Melhor Curta-Metragem no Festival de Hong Kong tenha sido especial?

L.T. – Claro, foi assim incrível. Só tive pena de não o ter conhecido [ao Wong Kar-Wai].

Foi tocar um universo que te interessa muito?

L.T. – Sim, por isso é que adorei estar agora aqui a filmar.

E o que vieste filmar a Macau?

L.T. – Eu estive a fazer direcção de fotografia de um videoclip, que há-de sair este ano, de uma cantora portuguesa que se chama Isaura. Ela há-de lançar um álbum este ano e este há-de ser um dos singles. E viemos filmar a Macau, foi uma parceria com o Turismo de Macau, produzida pela produtora Kiména.

Porquê fazer o videoclip em Macau?

L.T. – Acho que foi uma coisa mais nossa, houve esta oportunidade de filmar em Macau, de uma parceria com o Turismo de Macau, houve uma proposta. Tem a ver com o tema.

Foi a tua estreia cá?

L.T. – Foi a primeira vez que vim a Macau e vim filmar nos décors de Wong Kar Wai, foi incrível! (sorrisos).

Quais décors?

L.T. – Filmamos na pensão do filme “2046”. E houve assim mais umas ruas.

Como foi para ti filmar uma semana neste território?

L.T. – Isso para mim foi incrível, isso foi o melhor. Posso mesmo dizer que um dos meus sonhos era esse, era poder filmar deste lado do mundo. E gostava de poder filmar mais e trazer qualquer coisa para este lado.

Que impressões levas da cidade?

L.T. – Andar com a câmara às costas, e andar aí a percorrer as ruas de Macau, a correr. Luz, neóns, sempre muito viva, 24 horas por dia, uma densidade populacional enorme. Uma cidade que não pára, os casinos, sempre 24 horas por dia, uma coisa incrível. Não pára, não pára, muito intenso. Precisava de mais tempo, de estar mais tempo aqui.

Ficaste com vontade de filmar alguma coisa tua cá?

L.T. – Sim, mas eu já tinha essa vontade. Mais Hong Kong, mas porque não Macau? Com a ligação a Portugal, faria muito mais sentido filmar aqui em Macau do que se calhar filmar em Hong Kong.

Afigura-se alguma coisa?

L.T. – Só ideias visuais, nada a que se possa chamar alguma coisa. Mas isso eram coisas que eu já tinha de trás, dos filmes, das referências, deste universo que eu tanto idolatro e adoro. Mas para filmar aqui tinha que ser uma coisa com pés e cabeça, com sentido. Não se pode pegar num universo destes e espetar uma história assim, colar com fita-cola, tem que fazer sentido.

Que linguagem é a tua, em cinema?

L.T. – Acho que ainda estou a descobrir, acho que sou uma pessoa muito instintiva, e muito intuitiva, também. Diria que sou intuitiva, emotiva, e reajo muito àquilo que me estão a dar. E tento lidar com isso e viver isso, é muito viver o aqui e o agora. Absorver essas emoções e tentar também responder a isso com alguma honestidade, e frontalidade também.

Vais sempre rejeitar um cinema inócuo e sem consequência?

L.T. – Eu espero, espero que isso aconteça. Acho que isso não tem nada a ver comigo. Eu não sei, ‘a priori’, como é que as pessoas vão reagir ao filme. A única coisa que eu posso dizer é que vou tentar sempre dar o meu melhor e manter-me fiel àquilo que são as minhas intenções em relação ao filme. Não vou fazer todos os filmes no mesmo sentido dos sapos, não vão ser agora todos os filmes assim interventivos. Eu acredito muito que cada filme tem a sua própria abordagem. Não é, agora encontrei esta fórmula, vou aplicá-la a todos os filmes. Eu não acho de todo que isso funcione, e não gosto de me repetir. Não gosto de estar sempre no mesmo filme, não sinto que isso tenha a ver comigo.

Já te libertaste da “Balada”?

L.T. – Já me libertei da “Balada”, vamos mandar-nos de cabeça para outra coisa. Eu não sei se agora não vou abrandar, fazer um filme não tão interventivo. Mas, ao mesmo tempo, vou tentar que aquilo de que eu estou a falar faça sentido, mas também que faça sentido para as outras pessoas. Porque, para mim, também é importante o espectador: eu não faço filmes para depois estar só eu a vê-los. É preciso olhar para o filme, pensar sobre ele e perceber o que é que este filme em particular precisa. É muito importante perceber o que o filme precisa, e nós, enquanto realizadores, devolvermos isso ao filme. Às vezes não é preciso forçar, é deixar vir. Um bocado como chegar aqui a Macau e levarmos com esta chapada toda pela primeira vez e não estarmos a contrariar. Não vou agora impor a minha cena europeia, portuguesa, não. Imergir, obviamente, mantendo sempre aqui presente aquelas intenções iniciais que te levaram para lá, porque de certa forma há alguma coisa que te leva para lá, e depois é deixar-me contaminar. O ‘Balada’ por acaso foi um bocado ao contrário, porque foi um filme muito pensado e muito escrito, depois a parte mais intuitiva vem na montagem. Todos os filmes têm essa premissa inicial, e depois é ir. Mas, sim, espero não fazer coisas inócuas e vazias, espero sempre que as pessoas pelo menos saiam de lá com alguma vibração e emoção.