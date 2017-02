O dia 5 de Março foi escolhido para a realização da actividade de “Convívio entre a Polícia e o Cidadão”, iniciativa que vai ter lugar na Praça do Tap Seac e na Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, entre as 10h00 e as 17h00.

O certame deverá dar azo à realização, por parte das Forças de Segurança, de várias actividades. A iniciativa conta com a participação do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, no arranque das festividades.