Deputados norte-americanos querem Pyongyang na lista negra do terrorismo

O homicídio do meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un fez aumentar os apelos dos deputados norte-americanos para voltarem a integrar a Coreia do Norte na lista de Estados que patrocinam o terrorismo, uma designação levantada há nove anos.

A medida iria promover um maior isolamento do país, ao mesmo tempo que potencialmente complicaria qualquer esforço diplomático futuro para parar os seus programas nucleares e de mísseis.

Os Estados Unidos mantiveram a Coreia do Norte na sua lista negra de terrorismo durante duas décadas após o bombardeamento em 1987 de um avião sul-coreano, que matou 115 pessoas. Os deputados da Câmara dos Representantes estão agora a pressionar para uma nova revisão após o caso da morte de Kim Jong-Nam.