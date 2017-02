Curta de estudantes de Macau exibida em festival no Reino Unido

A curta-metragem “Reunion” (reunião), realizado por jovens de Macau aspirantes a uma carreira na sétima arte, foi exibido na Grã-Bretanha, na quarta-feira passada, no âmbito da edição de 2017 do Festival de Cinema do Futuro, promovido pelo Instituto de Cinema Britânico (BFI, na sigla em inglês).

Na película, a personagem protagonista vem até Macau para homenagear a namorada que havia morrido. Uma guia turística leva-o a um passeio de exploração pelas ruas da cidade e ele vai recordado os momentos vividos com a sua amada em Macau.

“Reunion” foi o trabalho final de uma dúzia de estudantes de cinema que participaram num programa de formação que resultou de uma parceria entre o BFI e o comité organizador do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM): o Projecto Académico de Filme teve por objectivo proporcionar formação em filmagem em ambiente profissional a jovens aspirantes a integrar a indústria de cinema de Macau. Durante as aulas, os 12 participantes foram preparados para realizar uma curta metragem.

“Estamos muito contentes por estarmos a apresentar a curta-metragem ‘Reunion’ como parte do Festival de Cinema do Futuro. Os jovens cineastas de Macau excederam as minhas expectativas e foi um verdadeiro privilégio liderar este projecto”, considera Matt Brown, representante do BFI no projecto académico.

O Festival de Cinema do Futuro “é o mais importante festival da indústria de cinema para jovens realizadores no Reino Unido, estando aberto a participantes dos 16 aos 25 anos e direccionado para quem aspira a desenvolver uma carreira no cinema e indústrias criativas”, esclarece o IFFAM em comunicado.

O programa do Projecto Académico de Filme “oferece aos jovens uma oportunidade única para obter acesso ao contacto com profissionais da indústria, além de incluir uma série de palestras, aulas e eventos de ‘networking’”, acrescenta a nota de imprensa divulgada pelo festival: “O Festival Internacional de Cinema de Macau vai continuar a alargar a cooperação internacional com o instituto profissional para aprofundar o desenvolvimento futuro da indústria cinematográfica de Macau”, compromete-se a organização.