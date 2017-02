Centena e meia de carros na estrada contra intransigência do Governo

A marcha lenta convocada pelos deputados Pereira Coutinho e Leong Veng Chai juntou pouco mais de uma centena e meia de veículos nas estradas do território. José Pereira Coutinho faltou à chamada por motivos familiares.

Mais de uma centena de carros e motos protagonizaram no sábado uma marcha lenta pelas ruas de Macau contra o aumento de taxas administrativas relacionadas com os serviços de tráfego, exigindo a retirada do despacho que atualizou os valores.

A iniciativa, em protesto contra a atualização, a 1 de janeiro, de uma série de taxas administrativas – como a relativa à remoção de veículos que, a título de exemplo, passou de 300 para 1.500 patacas – e contra os aumentos acentuados também para licenças, inspeção de veículos ou exames de condução, durou aproximadamente uma hora e meia.

A marcha lenta foi convocada por um grupo de cidadãos liderado pelos deputados José Pereira Coutinho e Leong Veng Chai, mas o primeiro faltou à iniciativa.

No final da marcha lenta, junto à sede do Governo, Leong Veng Chai explicou que Pereira Coutinho – que até pediu a demissão do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, por causa do aumento das taxas – não compareceu devido “a questões privadas relacionadas com a sua família”.

Aos jornalistas, o “número dois” de Pereira Coutinho indicou que a adesão à marcha lenta “quase” correspondeu às expetativas iniciais, falando na participação de entre 250 a 300 veículos.

Uma estimativa superior à dos jornalistas – cujas contas apontam para menos de 150 – e aos números da polícia, já que, segundo a PSP, participaram na marcha lenta 111 veículos – 57 automóveis e 54 motos – envolvendo cerca de 150 pessoas.

Os veículos que participaram na marcha lenta tinham fitas verdes amarradas nos retrovisores e bandeirolas com os carateres chineses para a palavra “retirar”, numa alusão ao objetivo do protesto.

Aproximadamente meia centena de agentes foram destacados para acompanhar a manifestação, ainda de acordo com a PSP, que destacou que o itinerário proposto foi cumprido e que as viaturas desfilaram de forma ordeira e pacífica.

A marcha lenta partiu de perto da Praça da Assembleia Legislativa, com destino à Taipa, pela Ponte de Sai Van, regressando à península, onde foi até ao Centro de Ciência e deu a volta, culminando no Lago Sai Van, onde representantes do grupo que convocou o protesto entregaram petições na sede do Governo.

Os promotores da iniciativa queixaram-se, porém, do facto de a polícia ter separado a marcha lenta em pequenos grupos. Segundo constatou a agência Lusa no local, os carros foram divididos em dois grupos e as motas saíram integrados num, partindo com uma ligeira diferença temporal.

Luís Machado, um polícia aposentado, foi um dos que participou no protesto, montado numa mota: “Acho que o governo deve pensar um pouco na parte do cidadão de Macau ou dos condutores”, disse à Lusa, considerando os aumentos das taxas “muito exagerados”.

“A gente está à espera que mude alguma coisa”, afirmou, quando questionado sobre se acha realista a possibilidade de o Governo recuar nos aumentos das taxas administrativas, um cenário que o Governo descartou poucos dias após os primeiros sinais de contestação, ao sustentar que a maioria dos valores não sofria alterações desde o final da década de 1990.

Leong Veng Chai adiantou que o grupo de promotores do protesto pretende agora “aguardar pelo ‘feedback’ do Governo”. Caso não chegue, o grupo planeia solicitar um novo encontro com o secretário para os Transportes e Obras Públicas, depois de um primeiro encontro “desanimador” que afirmou ter mantido a 25 de Janeiro com Raimundo do Rosário.

O deputado esclareceu ainda que a manifestação de ontem apenas teve apenas como objetivo pedir ao chefe do Executivo que retire o despacho que eleva as taxas administrativas e não pedir a demissão do secretário, como anteriormente.

A 8 de Fevereiro, o grupo de cidadãos liderados pelos deputados Pereira Coutinho e Leong Veng Chai convocou uma marcha lenta para dia 11, a qual acabaria por cancelar horas depois devido a divergências relativamente ao itinerário proposto pela polícia.

Antes, no primeiro fim de semana a seguir à entrada em vigor das taxas administrativas, a 8 de Janeiro, uma manifestação juntou milhares de pessoas nas ruas: 1.600 segundo a polícia e 5.000 de acordo com a organização.

O trânsito constitui uma das principais dores de cabeça no território. No final do ano passado, circulavam nas estradas de Macau – com uma extensão rodoviária de 427 quilómetros – 250.450 veículos, mais de metade dos quais de duas rodas, de acordo com dados oficiais.