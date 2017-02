Canadá celebra 150 anos. Os ecos da festa chegam a Macau

O Canadá como entidade política sopra este ano 150 velas e o Consulado Geral do Canadá em Hong Kong e Macau não quer deixar passar a efeméride em branco. O organismo traz ao território esta semana a segunda edição do “Pop-Up Canada! in Macau”, um programa que se propõe dar a conhecer o país no território, bem como tomar o pulso às relações estabelecidas com a RAEM. Na próxima quarta e quinta-feira, temáticas como a imigração e a educação dão o mote para o debate. Em paralelo, Macau vai acolher ainda uma mostra gastronómica que coloca em destaque o melhor que o Canadá tem para oferecer.

A partir de quarta-feira e até ao dia 8 de Março, o restaurante Windows, no Hotel Four Seasons, inclui na sua ementa pratos ingredientes canadianos, no âmbito de um menu preparado com o objectivo exclusivo de assinalar os 150 anos do país. Já na quinta-feira, a Sala Jasmim – uma das salas de conferências do Hotel Four Seasons – acolhe dois seminários, um subordinado às políticas de imigração do Canadá e outro aos programas educativos promovidos pelas escolas do país . Os dois certames estão direccionados para todos quantos tenham interesse em conhecer as oportunidades que o Canadá tem para oferecer em termos de emprego e de educação

No seminário devotado à imigração, agendado para as 12h30, será abordado o processo e as critérios necessários para que alguém imigre com sucesso para o Canadá. No certame estarão presentes membros do Departamento de Imigração dos serviços consulares canadianos em Hong Kong, que deverão explicar como se processa a candidatura sob a égide dos Programas Económicos Federais, bem como de programas provinciais, que funcionam através do sistema de “Entrada Rápida”, o sistema electrónico do Canadá para gerir candidaturas a residência permanente”, lê-se no comunicado enviado às redacções.

No mesmo dia e local, mas entre as 18h e as 19h30, serão debatidos os programas de ensino disponibilizados por escolas e universidades a alunos estrangeiros. Os representantes canadianos vão divulgar “informações sobre tudo o que é necessário saber sobre os estudos no Canadá, desde vistos de estudante e o seu custo”, bem como direccionar os alunos interessados para o programa que melhor serve os seus interesses.