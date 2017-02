Calçada do Gaio: Pequim não colocou entraves à altura de edifício

O Governo Central não colocou qualquer entrave à decisão do Executivo local de permitir que o polémico edifício da Calçada do Gaio mantivesse uma altura superior aquela que é permitida por lei para a zona. A garantia foi dada na sexta-feira passada por Leung Hio Ming, presidente do Instituto Cultural, noticiou o serviço noticioso em língua inglesa do Canal Macau. O caso encontra-se a ser avaliado pela UNESCO, depois da Associação Novo Macau se ter encontrado no início de Dezembro, em Paris, com membros do organismo.

