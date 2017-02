Alexis Tam defende que Instituto Cultural seja ouvido na definição do futuro de Lai Chi Vun

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, fez saber ao Secretário para os Transportes e Obras Públicas o seu desejo de que o Instituto Cultural seja ouvido no âmbito do planeamento da empreitada de revitalização da zona de Lai Chi Vun, em Coloane. Onze dos 18 estaleiros existentes na localidade vão ser demolidos, anunciou no final de Janeiro o Executivo.

De acordo com um comunicado do Governo, Alexis Tam defende os planos de revitalização devem respeitar a preservação da paisagem e tecido urbano em Lai Chi Vun, como forma de melhorar a vida dos residentes, assim como fazer da vila um ponto de atracção turística.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura explicou também que nesta fase os trabalhos estão a cargo da pasta de Raimundo do Rosário, e que apesar de haver comunicação entre as diferentes tutela, é necessário respeitar a divisão de competências.