Voos directos Hangzhou-Pequim-Lisboa prestes a descolar

A secretária de Estado do Turismo de Portugal desloca-se no final deste mês à República Popular da China para participar nas acções promocionais de lançamento dos voos directos entre Hangzhou e Lisboa, com escala em Pequim.

O PONTO FINAL sabe que a iniciativa do Turismo de Portugal – à qual se associa a secretária Ana Mendes Godinho – marca o lançamento oficial dos voos, que passam a ser comercializados a partir desse momento.

A secretária de Estado do Turismo estará, pelo menos, em Xangai, para uma campanha promocional. Outra das iniciativas é a criação de uma página própria para este voo no gigante de negócios online Alibaba, empresa que tem, curiosamente, a sede em Hangzhou.

Embora sejam assumidos por uma companhia chinesa, a Beijing Capital Airlines, a verdade é que se trata de uma subsidiária da HNA (Hainan Airlines), parceiro de referência do principal acionista da TAP.

Durante a campanha promocional, serão divulgados os dias dos voos, o seu custo e os aviões utilizados, mas o PONTO FINAL sabe que o arranque deverá ser feito com um voo três vezes por semana, com início em Junho.

Se a ligação entre Hangzhou (via Chengdu) e Madrid, realizada pela mesma Capital Airlines e promovida no seu site, servir de referência, o voo em classe económica rondará as mil patacas (880 yuans) e em business 9300 patacas (8200 yuans).

Hangzhou é a capital da província de Zhejiang, de onde é natural a maior parte dos cidadãos chineses a viver em Portugal. Já em Pequim, a companhia procura turistas e viajantes ligados aos negócios.

A Capital Airlines, criada em 2010, tem as suas principais bases operacionais importantes em Pequim e em Hangzhou. Só em 2015 criou a primeira rota para a Europa, para Copenhaga (Dinamarca) mas a subsidiária do grupo Hainan Airlines tem nesta altura uma rede de 200 rotas e realiza mais de 230 voos regulares por dia.

JPM