Sónia Chan junta-se a Alexis Tam na promoção da amamentação

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura deu o mote, ao promover a instalação de salas de amamentação nos departamentos sob a sua tutela. Alexis Tam intercedeu, entretanto, junto da secretária para a Administração e Justiça, para que esta incentive a criação de espaços da índole em todos os edifícios que abrigam serviços públicos e o repto, ao que parece, não caiu em saco roto. Sónia Chan respondeu à chamada, e ontem explicou que o primeiro passo para que objectivo seja atingido passa pela divulgação dos critérios junto de cada serviço. A governante disse ainda esperar que a medida, não sendo obrigatória, seja implementada rapidamente em todos os serviços públicos: “Eu penso que tanto as funcionárias públicas como todas as cidadãs têm essa necessidade, e neste momento já existe em vários serviços públicos este tipo de apoio. Neste momento já temos certos guias neste sentido, para alguns serviços públicos”, salientou ontem Sónia Chan, à saída de uma reunião na 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

A secretaria para a Administração e Justiça não pensa promover, para já, o alargamento da medida ao sector privado: “Primeiro vamos começar por lançar nos serviços públicos, para as empresas privadas terá que ser mais tarde. É preciso algumas condições específicas para a criação desses espaços. Claro que os serviços não terão os espaços suficientes, e teremos que ver as condições próprias de cada serviço”, assinalou.

Questionada sobre se pretende implementar as salas de amamentação na administração pública, de forma generalizada, ainda no ano de 2017, a secretária não assumiu uma meta temporal, mas salientou que a medida não será obrigatória: “Vamos primeiro divulgar os critérios aos serviços e depois cada serviço vai avançar com as próprias condições e instalações. Não estamos a pensar que seja uma medida obrigatória. Esperamos que os serviços o façam o mais cedo possível”. S.G.