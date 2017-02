Seul quer que norte-coreanos saibam da morte de Kim Jong-nam

A Coreia do Sul vai recorrer aos seus altifalantes instalados na fronteira com a Coreia do Norte para informar da morte de Kim Jong-nam, anunciou ontem o exército sul-coreano.

A medida destina-se a “oferecer a informação necessária ao povo e aos soldados norte-coreanos”, anunciou o porta-voz do comando conjunto das forças sul-coreanas, Noh Jae-chon, em conferência de imprensa.

Os altifalantes instalados perto da Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide os dois países vão começar a emitir a informação “uma vez recebida a confirmação oficial” sobre o crime que ocorreu na segunda-feira no aeroporto internacional de Kuala Lumpur.