Serviços de Saúde continuam a pugnar por ambiente livre de fumo

O Governo não recuou, nem perdeu a face ao permitir que as operadoras de jogo do território instalem salas de fumo em todos os espaços de apostas dos casinos de Macau. A garantia foi ontem reiterada aos microfones da Rádio Macau por Tang Chi Hou, director do Gabinete para a Prevenção e o Controlo do Tabagismo da Direcção dos Serviços de Saúde. O responsável, que participou na emissão desta quinta feira do programa “Fórum Macau”, transmitido pela “Ou Mun Tin Toi” defendeu que o Governo continua empenhado em banir por completo e de forma gradual o fumo das salas de jogo, ainda que através do recurso a outros métodos. Tang está convicto que os trabalhadores das operadoras de jogo não terão qualquer contacto com o chamado “fumo em segunda mão” se os critérios definidos pelo Executivo forem seguidos à risca.

O responsável sublinhou que grande parte das queixas que o Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo recebeu tiveram origem nas salas VIP e salientou que a actual solução, em vigor precisamente nos recintos para grandes apostadores, não garantia um ambiente cem por cento livre de fumo.

Aos microfones da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Tang Chi Hou reiterou ainda que a decisão tomada pela Direcção dos Serviços de Saúde teve por base os resultados de um estudo unanimemente visto como independente, abrangente e neutro. O director do Gabinete para a Prevenção e o Controlo do Tabagismo lembra que a iniciativa consultou um universo de mais de catorze mil trabalhadores de jogo, mais de metade dos quais favoreceram a ideia de instalar salas de fumo em todos os espaços de jogo dos casinos.

Tang Chi Hou lembrou ainda que as próprias concessionárias e subconcessionárias de jogo se propuseram instalar estruturas mais evoluídas tecnicamente do que aquelas que existem actualmente nas salas de jogo destinadas a grandes apostadores. A Direcção dos Serviços de Saúde considera, no entanto, que ainda há espaço para melhorias e propôs às concessionárias os seus próprios critérios. Tang Chi Hou diz entender a preocupação dos funcionários que se opõem à medida e garante que o organismo que lidera vai manter uma postura vigilante e zelar para que as novas regras sejam cumpridas sem que haja lugar a novas concessões.