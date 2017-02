Sede do Fórum Macau vai ter mais de 14 mil metros quadrados

Está lançado o concurso público para a construção de um grande Complexo de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, na zona do Lago Nam Van, num projecto que prevê uma área de mais de 14 mil metros quadrados para o recinto.

O complexo irá situar-se nos lotes C15 e C16 do Lago Nam Van, próximo do actual edifício da Assembleia Legislativa (AL) e prevê a edificação de uma estrutura com uma área total de 14,2 mil metros quadrados. De acordo com a planta de condições urbanísticas, a altura máxima para os edifícios será de 14 metros no lote C15, e de 21,9 metros, no lote C16. O complexo irá incluir um parque de estacionamento subterrâneo de dois níveis.

Entre outras funções, o novo equipamento passará a albergar o Fórum para a Cooperação Económica e Comércio entre a China e os Países de Língua Portuguesa, bem como as actividades relacionadas com Plataforma da China com os Países Lusófonos, incluindo o Centro de Exposição de Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa, o centro de serviços para empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa, Biblioteca e Centro de Informação, além de salas para mostras e um centro de formação.