Receitas da Melco subiram 12,5 por cento em 2015

A Melco Crown apresentou um resultado líquido de 4,5 mil milhões de dólares no ano passado, o que representa uma subida de 12,5 por cento face aos 4 mil milhões de dólares lucros registados em 2015.

“O aumento face ao ano anterior no resultado líquido é principalmente atribuível à receita líquida gerada pelo Studio City completamente operacional e pelo aumento das receitas no City of Dreams Manila, parcialmente anuladas pelas receitas mais baixas dos casinos City of Dreams em Macau e pelo Altira Macau”, diz a empresa num comunicado.

Olhando apenas para o último trimestre de 2016, as receitas subiram 13 por cento, em linha com o aumento anual: no quarto trimestre a Melco teve uma receita líquida de 1,192 mil milhões de dólares, quando no último trimestre de 2015 o resultado tinha sido 1,058 mil milhões, acrescenta a empresa liderada desde 2004 por Lawrence Ho, filho do magnata do jogo Stanley Ho.