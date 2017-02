Ranking da Liberdade Económica chumba “Integridade do Governo”

Numa pontuação de 0 a 100, o indicador relativo à “Integridade do Governo” não vai além de 37,1 pontos no ranking da organização americana Heritage Foundation. O economista Albano Martins defende que a nota está mais relacionada com a percepção que a organização norte-americana faz da Administração Pública local do que com a imagem dos secretários do Executivo.

João Santos Filipe

Macau tem a 32.ª economia mais livre do Mundo e a 8.ª a nível da Ásia-Pacífico, atrás de regiões como Hong Kong – que continua a ter a economia mais livre do planeta – Singapura, Austrália ou Taiwan. A percepção da “Integridade do Governo” é um dos factores que mais afecta negativamente a avaliação do território, com uma pontuação de 37,1 pontos em 100 possíveis.

Porém, de acordo com o economista Albano Martins, Macau está a “pagar o preço” dos escândalos de corrupção que envolveram o antigo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man Leong, e o ex-Procurador, Ho Chio Meng.

“Há uma noção genérica que há muita corrupção na Administração Pública. Quando se apanham duas pessoas de topo, essa dúvida acaba por se alastrar, mesmo que em alguns casos não haja nenhum sinal para isso. A posição é muito negativista, mas é compreensível”, disse Albano Martins, ao PONTO FINAL.

A nível da administração pública, o economista refere ainda o caso do antigo chefe de divisão da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Lou Ngai Wa, julgado por corrupção. No entanto, iliba os actuais membros do Governo de Chui Sai On, que diz serem responsáveis por uma realidade diferente da apresentada no ranking elaborado pela Heritage Foundation: “É uma percepção muito negativa, mas eu considero que não abrange os actuais membros do Governo, ou seja os cinco secretários, que tem uma imagem diferente”, aponta.

Potencial para mais

No cômputo geral Macau consegue uma pontuação de 70,7 por cento estando classificado no segundo melhor grupo, o das economias que são na maior parte livres. O melhor grupo, com das economias consideradas livres, abarca apenas cinco países e regiões: Hong Kong (1.º), Singapura (2.º), Nova Zelândia (3.º), Suíça (4.º) e Austrália (5.º).

“Não me repugnaria nada se Macau pudesse estar numa posição melhor. Há liberdade de investimento, há uma carga fiscal relativamente baixa, há liberdade de comércio, há liberdade de compra e venda, de importar e exportar”, sublinhou Albano Martins.

Contudo o facto de haver algumas indústrias fechadas ao investimento, o papel das burocracia na máquina da Administração Pública e as restrições laborais limitam a liberdade económica.

“A liberdade de comércio é total, tirando algumas áreas em que as pessoas não podem investir nas quais há oligopólios: não se pode criar um casino ou comprar um produto no Interior da China para trazer para Macau”, afirma.

“Outro problema é que não há permissividade para que as empresas possam contratar trabalhadores não-residentes. Este é um ponto que também deve ter tido uma grande influência. É uma das grandes restrições ao investimento”, defende.

Ao nível das economias desenvolvidas da região da Ásia-Pacífico, Macau apenas consegue ficar à frente do Japão, que ocupa o 40.º lugar na classificação geral, ficando atrás ainda de Malásia (27.º no geral) e Coreia do Sul (23.ª): “A posição de Macau não é nada notável porque está quase no fim da lista dos países com economias desenvolvidas. Como é natural não nos podemos comparar com economias como as de países como o Bangladesh ou o Paquistão”, assinala.

Apesar de tudo, Macau conseguiu uma melhoria de 0,6 pontos em relação à pontuação alcançada no ano passado.