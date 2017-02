Obras de reconstrução do Edifício Koi Fu Garden terminadas

As obras de reconstrução do Edifício Koi Fu Garden, no Bairo de San Kio, foram terminadas, após o imóvel ter apresentado sinais de que poderia ruir. Os trabalhos no bloco três do edifício tiveram um custo superior a 8 milhões de patacas e cada proprietário teve de pagar mais de 700 mil patacas.

No total existem 6 andares no Edifício Koi Fu Garden, o que corresponde a 12 apartamentos, o que significa que apesar dos trabalhos de reconstrução não houve qualquer alteração no número de fracções.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, uma vez que houve várias transacções com estas fracções, cada proprietário terá tido que pagar em média entre 200 mil e 300 mil patacas em imposto de selo.

O presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Bairro de San Kio, Leong Keng Seng disse ainda que há vários edifício no Bairro de San Kio que também precisam de ser reconstruídos.