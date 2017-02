NAPE: Nove detidos por agiotagem

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira nove cidadãos da República Popular da China suspeitos de práticas de agiotagem. Com idades compreendidas entre os 22 e os 51 anos, os detidos operavam em vários casinos do NAPE.

A PJ agiu sob denúncia , depois de ter recebido uma informação anónima que dava conta da existência de uma rede de agiotagem que operava a partir de um apartamento na rua de Seng Tou. A PJ começou a viajar os suspeitos, tendo detido os nove cidadãos do Continente no apartamento em questão. No local, os investigadores da Judiciária encontraram recibos, livros de contabilidade e uma corda que terá sido supostamente utilizada para amarrar alguém.

Um dos detidos acabou por confessar que foi contratado por um homem para oferecer empréstimos a apostadores com juros mais elevados. Para além de auferirem um valor fixo, os agiotas ficavam ainda com uma fatia de dez por cento dos juros obtidos. A Polícia Judiciária está ainda no encalço do líder da organização criminosa.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...