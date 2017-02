Metro ligeiro: TUI recusa recurso para extensão do prazo de construção

O Tribunal de Última Instância (TUI) rejeitou o recurso apresentado pela joint venture responsável pela construção do sistema de metro ligeiro do território. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o consórcio tinha requerido ao tribunal a revogação da ordem administrativa que desaprovava a extensão do prazo de construção da infra-estrutura. O Tribunal de Segunda Instância considerou que se tratava de um apelo tardio e recusou-o. O TUI vem agora confirmar a primeira decisão.

De acordo com a mesma estação, a joint venture deveria assegurar o período de construção em 1,021 dias. Quando foram ultrapassados três quartos do tempo, requereram por duas vezes a extensão do prazo, o que o Governo desaprovou, tendo o consórcio recorrido aos tribunais, também sem efeito.