Membros do Governo vão a Portugal discutir o ensino do português

Uma comissão chefiada por Sou Chio Fai, Coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, desloca-se a Lisboa entre 20 e 21 de Fevereiro, com o objectivo de discutir do ponto de vista técnico o ensino da língua portuguesa em Macau. A informação foi avançada ontem pelo Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

Este encontro surge no âmbito da segunda reunião da Subcomissão da Língua Portuguesa e Educação e vai abordar igualmente a cooperação entre instituições de ensino superior, o reconhecimento de habilitações e graus académicos, o ensino e formação de professores de língua portuguesa e o acesso ao ensino superior de Portugal por parte de alunos de Macau.

A reunião surge na sequência da última reunião da Comissão Mista Portugal-Macau, onde logo na altura ficou acordado que a subcomissão mista sobre Língua Portuguesa e Educação ficaria de se reunir posteriormente.