Melco assume controlo de 51,3 por cento da operadora Melco Crown

A Melco International, propriedade de Lawrence Ho, passou ontem a deter 51,3 por cento das acções da operadora de jogo Melco Crown Entertainment (MCE). O negócio que permitiu à empresa assumir de forma definitiva o controlo da concessionária teve um custo de 1,1 mil milhões de dólares norte-americanos –8,8 mil milhões de patacas – e foi anunciado ontem.

A Melco Crown Entertainment é o resultado de uma parceria entre a própria Melco International e a Crown Resorts, operadora controlada pelo milionário australiano James Packer. Com a decisão, tomada por Packer, de abandonar progressivamente a operadora de Macau, a Melco International – que já tinha detinha 37,9 por cento das acções – reforçou a sua participação para os 51,3 por cento.

A operação foi realizada com recurso a um crédito fornecido em partes diferentes pelo Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e pela representação em Macau da mesma instituição bancária. Além disso, a própria Melco entrou com parte do dinheiro que tinha em caixa.

“Estou muito entusiasmado por poder anunciar que a Melco assumiu a posição de accionista maioritário na Melco Crown Entertaiment. É sem dúvida um tremendo marco para a nossa empresa”, afirmou Lawrence Ho, presidente da empresa.

“Esta aquisição demonstra a minha fé no mercado de Macau a longo prazo, assim como a força e qualidade da Melco Entertainment. Este negócio permite à Melco e à Melco Entertainment estarem em melhor posição para aproveitarem as crescentes oportunidades em Macau”, frisou o magnata do jogo.

Já o presidente do ICBC de Macau, Zhu Xiaoping, destacou a dinâmica da Melco Crown e o carácter inovador da operadora de jogo: “A Melco tem mostrado ser uma força nova na indústria com uma grande dinâmica e capacidade inovadora, o que tem sido provado pela sua visão para expandir o negócio pelo mundo fora. O ICBC de Macau está muito agradado por poder apoiar a Melco a expandir o seu negócio”, afirmou Zhu Xiaoping, no mesmo comunicado.