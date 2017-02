Lucros da MGM caíram 2,4 por cento no ano passado

A MGM China registou em 2016 lucros de 3.036 milhões de dólares de Hong Kong, menos 2,4 por cento do que em 2015.

Em comunicado enviado à bolsa de Hong Kong, a empresa, detida maioritariamente pela norte-americana MGM e que tem como copresidente Pansy Ho, filha de Stanley Ho, dá conta de receitas no valor de 14.907,5 milhões de dólares de Hong Kong, uma queda de 13 por cento em relação ao ano anterior.

Já o EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 4.491,8 milhões de dólares de Hong Kong (542,8 milhões de euros), menos 3,8 por cento que em 2015.

A MGM espera abrir o seu projecto no Cotai na segunda metade deste ano. “A maioria dos trabalhos de construção da torre e do pódio foram completados, incluindo a sinalização exterior nas torres e a edificação do leão MGM na ponta norte da propriedade”, indica a empresa no comunicado.