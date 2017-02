Kim Jong-nam adorava passar tempo em Macau por causa do clima

Um empresário local, que recusou ser identificado, afirmou ao jornal Ou Mun que Kim Jong-nam gostava de passar temporadas no território por causa do clima e do ambiente da cidade. De acordo com o empresário, identificado como Sr. Chan, os dois tinham ficado de se encontrar no final do mês, antes do irmão do ditador norte-coreano ser assassinado na Malásia.

Segundo o mesmo empresário de Macau, Kim Jung-nam viajava habitualmente entre a Europa, Malásia e Macau, sendo uma pessoa com um temperamento fácil. Além disso, depois de utilizar seguranças privados durante um longo período de tempo, Kim acabaria por abdicar desta forma de protecção.

A mesma fonte relata igualmente que Kim Jong-nam passava um terço do seu tempo em Macau, que costumava encontrar-se com os amigos sem qualquer protecção e que adorava investir em negócios relacionados com vinhos, antiguidades e imobiliário.