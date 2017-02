O holandês Robbert van de Corput, mais conhecido como Hardwell, vai ser o astro da noite de celebração dos seis anos do Club Cubic, no dia 8 de Abril. Os ingressos no clube nocturno do empreendimento City of Dreams nesse sábado vão custar entre 480 e 880 patacas.

