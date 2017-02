Guimarães recebe exposição sobre macaenses retornados de Xangai

A exposição “Refugiados de Xangai. Macau (1937-1964)” viaja no próximo mês de Março até Guimarães. Depois de ter estado patente ao público no território, a mostra dá agora a conhecer, no berço de Portugal, a história dos membros da comunidade macaense que emigraram em meados do século XIX para Xangai e se viram forçados pelos conflitos da primeira metade do Século XX a retornar a Macau.

Em meados do século XIX, a comunidade macaense começou a emigrar para diversas regiões do mundo, com as cidades de Hong Kong e Xangai a constituírem os dois núcleos de maior fixação de emigrantes macaenses. Com a invasão japonesa de 1937, a II Guerra Mundial e a guerra civil na China, os macaenses residentes em Xangai foram obrigados a regressar a Macau, tendo alguns fixado residência no território, enquanto que outros continuaram o movimento migratório para outros países, sobretudo para os EUA, Canadá, Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, entre outros.

A mostra em Guimarães, que decorre de 3 de Março a 1 de Setembro, no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta da Câmara Municipal, conta com mais de uma centena de documentos do Arquivo de Macau, que ilustram os itinerários da diáspora macaense.