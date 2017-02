Governo sem data prevista para voltar a autorizar a venda de aves vivas

José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, afirmou ontem que o Executivo ainda não tem uma previsão relativa à retoma da venda de aves vivas no mercado abastecedor de Macau. As declarações do responsável máximo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais foram reproduzidas ontem pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O presidente do IACM explicou que o organismo permanece em comunicação permanente com as autoridades do Interior da China e que só quando for considerado seguro é que a venda vai ser retomada.

Ao mesmo tempo, o responsável explicou que o IACM vai acelerar os trabalhos para que a carne de aves vivas seja substituída por carne de aves congeladas. José Tavares reuniu-se ontem com algumas associações do sector para discutir a situação.