Governo de Macau protege familiares de Kim Jong-nam

O Governo de Macau disponibilizou protecção policial para os familiares de Kim Jong-nam que ainda vivem em Macau. A notícia foi avançada ontem de manhã pela Rádio Macau, que diz que a medida foi adoptada após o meio irmão do líder-norte coreano ter sido assassinado no Aeroporto internacional de Kuala Lumpur.

A segunda mulher de Kim Jong-nam, Lee Hye Kyong, de quem ele estava divorciado, reside no território há vários anos, sendo que os dois filhos desta relação frequentaram escolas internacionais de Macau e ainda os escuteiros lusófonos.

O filho mais velho, Kim Han-sol, regressou a Macau depois de ter completado uma licenciatura na Bósnia e um mestrado numa universidade de Paris. Kim Han-sol tem 21 anos.

Em comunicado emitido anteontem, o Gabinete do Secretário para a Segurança não confirmou nem desmentiu que os familiares de Kim Jong-nam ainda se encontram a viver em Macau. Contudo, as autoridades garantem que “estão muito atentas à evolução da situação”, estando preparadas para agir nos “termos legais, protegendo a segurança, os direitos e os interesses legítimos dos residentes de Macau, dos viajantes e de todas as pessoas em geral”.

Apesar desta posição do Governo, ontem o Governo Central garantiu que não tinha qualquer informação sobre a possibilidade da família norte-coreana residir na RAEM. No entanto, as autoridades do Interior do Continente prometem acompanhar o caso com “toda a atenção”.

Kim Jong-nam viveu durante vários anos em Macau, onde ainda costumava passar largos períodos. Além disso era um frequentador de salas de jogo, sendo conhecido de várias personalidades de Macau ligadas ao mundo dos negócios e do entretenimento.