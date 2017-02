Governo Central vai analisar viabilidade de criação de novo laboratório de referência em Macau

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) avançou ontem, em conferência de imprensa, que há novos desenvolvimentos relativamente à criação de um novo laboratório de referência do Estado em Macau. Em Abril, chegará ao território um grupo de especialistas do Interior da China para avaliar a viabilidade do projecto.

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) anunciou ontem que há novos desenvolvimentos em relação ao projecto de criação de um novo laboratório de referência do Estado chinês com enfoque no conceito de Internet das Coisas, depois de confirmadas as negociações entre o organismo liderado por Ma Chi Ngai e o Governo Central no ano passado. Uma análise preliminar para averiguar a viabilidade da criação do laboratório será realizada em Abril, por especialistas locais e da República Popular da China.

“Este estudo é para avaliar a viabilidade da criação desse laboratório e iremos entregar um projecto para o Conselho de Curadores e, depois, o Governo da RAEM vai enviar um ofício para o Ministério da Ciência e Tecnologia [da China] sobre essa ideia de criação de laboratório de referência”, explicou o presidente do Conselho de Administração do FDCT, Ma Chi Ngai, em conferência de imprensa.

O processo de avaliação será realizado pelo organismo governamental, com o contributo de “peritos locais que têm experiência de gestão nos laboratórios de referência”. O estudo “vai passar por fases rigorosas” até que se confirme que o espaço, em Macau, atingirá os critérios nacionais estabelecidos.

Ma Chi Ngai assinalou as vantagens da instalação do laboratório, nomeadamente o facto de o espaço se destinar à investigação do conceito da Internet das Coisas – que se refere à conexão entre dispositivos electrónicos utilizados no dia-a-dia, como electrodomésticos, meios de transporte ou máquinas industriais, à Internet – e que vai ao encontro de uma das principais estratégias de desenvolvimento apresentadas pelo Executivo no Plano Quinquenal: “Acelerar a construção da cidade inteligente, promover a fusão entre a indústria e a internet”.

Quanto ao financiamento atribuído durante o ano de 2016, “o apoio financeiro aprovado para os dois Laboratórios de referência do Estado já existentes em Macau atingiu um total de 37,3 milhões patacas: 25,5 milhões de patacas para a operação do estabelecimento e 11,8 milhões de patacas para a aquisição dos equipamentos e aparelhos”, referiu Ma Chi Ngai.

“DESLOCAÇÃO INTELIGENTE” EM DESTAQUE NOS TRABALHOS DO FDCT

O FDCT tem trabalhado em conjunto com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego no sentido de seleccionar os projectos apropriados relativos a “viagens inteligentes”, para apoiar as empresas a desenvolver “software” móvel ou soluções para transportes inteligentes. Ontem, Chan Wai Hei, membro do Conselho de Administração do organismo, adiantou que “foram realizadas reuniões com as empresas técnicas desta área, procurando informações relativas ao desenvolvimento e experiências de outras cidades inteligentes”.

Ma Chi Ngai referiu que estas medidas e investigações podem contribuir para a melhoria do sistema das paragens de autocarros e para tornar mais fluídas as deslocações. Na generalidade, o responsável pelo Fundo acredita que a tecnologia pode ajudar a melhor Macau: “Através desta aplicação, nós podemos ver quantas paragens faltam para chegar ao destino. Ainda temos alguns planos de cooperação, como por exemplo através de alguns equipamentos que permitem ver quantos passageiros há em cada autocarro, quantos autocarros estão vazios e se há lugar ou não”, exemplificou o presidente do Conselho de Administração. Os planos relativos à construção da cidade inteligente “irão terminar no fim de 2017”, garantiu o organismo. J.F.