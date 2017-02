Filipe Dores de novo nomeado para prémio no Reino Unido

Filipe Dores afasta-se do conceito de beleza de quem olha para a arte de forma classificativa e procura com as suas obras impulsionar a crítica e o raciocínio de quem os observa. O jovem artista macaense resgatou objectos do quotidiano para incluir na sua nova série de aguarelas, tornando a tela um centro de reflexão. Dores tem um percurso peculiar no mundo das artes: ao mesmo tempo que se dedica, ainda, ao estudo das Artes Visuais, está pela terceira vez nomeado para os galardões atribuídos no âmbito da 205ª exposição organizada pelo Royal Institute of Painters in Water Colours, em Londres.

Um exercício auto-proposto de apreensão filosófica do real levou Filipe Dores a passar para o papel coisas do dia-a-dia. As duas obras que se destacam em Londres – “um sítio muito especial para ter os trabalhos expostos” – retratam um telefone e o seu reflexo: “Qual é o telefone que está a tocar?” e “Qual o espelho que está a reflectir o telefone que está a tocar?” são os títulos dos quadros.

“Este tipo de obras têm características mais filosóficas. Quero que as pessoas não vejam apenas se um quadro é bonito ou não, eu acho que o quadro pode ser um espaço para as pessoas pensarem através dele”, disse o artista ao PONTO FINAL.

Filipe Dores explicou que as suas aulas de Filosofia, quando ainda estudava na Escola Portuguesa de Macau, o conduziram a questionar-se sobre aquilo que o rodeia. Os objectos, por exemplo, tomaram uma dimensão central nesta série experimental, na qual começou “a usar outros tipos de papéis de aguarela e outras tintas de aguarela”.

Os dois quadros do artista incluem-se no conjunto de 100 obras finalistas seleccionadas para o prémio, que serão apresentadas no dia 5 de Abril, no Reino Unido. A exposição dos trabalhos vencedores decorre entre os dias 6 e 22 de Abril, no The Mall, em Londres. J.F.